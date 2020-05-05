Тиджани Мухаммад-Банде: Верю, что Движение неприсоединения и впредь будет выступать за справедливость

БАКУ /Trend/ - Верю, что Движение неприсоединения и впредь будет выступать за справедливость.

Как передает Trend, об этом сказал президент 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде в своем выступлении на Саммите Движения неприсоединения в формате Контактной группы на тему «Мы вместе против COVID-19», посвященном борьбе с коронавирусом.

"Уважаемый Председатель, министры, дамы и господа. Выражаю признательность господину Президенту Ильхаму Алиеву за то, он сегодня принимает столь важное мероприятие.Выражаю глубокие соболезнования потерявшим своих близких и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим от болезни. Я благодарю работников здравоохранения, которые борются на передовой с этим заболеванием, и других лиц за их работу по поддержанию здоровья и безопасности населения. Исходя сегодня из возложенных на нас полномочий, хочу отметить, что мы должны приветствовать усилия Всемирной организации здравоохранения, государств-членов Движения неприсоединения, гражданского общества и частного сектора за их существенную поддержку и оказываемые услуги по преодолению пандемии. Необходима также финансовая поддержка Глобального плана ООН по гуманитарному реагированию на COVID-19. Ваши превосходительства, сегодня COVID-19 поставил миллиарды людей во всем мире лицом к лицу с угрозой. По подсчетам Международной организации труда, эти люди потеряли доходы в размере 3,4 триллиона долларов США", - сказал Тиджани Мухаммад-Банде.

По его словам, сегодня глобальная система здравоохранения находится под очень большим давлением, и, естественно, международные поездки также приостановлены.

"Ни одна страна не сможет преодолеть эту возникшую трудность, препятствие в одиночку. Мы, как ООН, с огромным удовлетворением поддерживаем такие инициативы и хотим предотвратить распространение вируса COVID-19. Мы также хотим устранить неравенство между всеми государствами, народами. Для этого мы должны создать более сильную и устойчивую систему. В то же время мы видим, что долги ряда развивающихся стран очень резко возрастают. Исходя из этого, мы хотим отметить, что находимся в самой середине текущего кризиса. Многие страны также страдают от неразрешенных вооруженных конфликтов, которые должны быть остановлены. В связи с этим мы от имени Генерального секретаря ООН выступили с призывом обеспечить в глобальном масштабе прекращение огня. Мы должны укреплять международное сотрудничество. Что касается этого кризиса, то мы видим, что должны полностью выполнить десятилетний план действий по реализации Целей устойчивого развития. Мы никогда не можем отступить от этих обещаний. Мы должны приложить все усилия для реализации Повестки дня на 2030 год и работать для финансирования и реализации Аддис-Абебского плана мероприятий. Мы должны продемонстрировать наши многосторонние усилия в этом направлении.Ваши превосходительства, являясь Организацией Объединенных Наций также заявляем, что Движение неприсоединения тоже стало принимать различные ответные меры. Мы знаем, что государства-члены организации начали проводить очень важную работу по повышению доверия между людьми и странами. Мы уже живем в новую эру, ситуация не такая, как прежде. Сегодня страны понимают, что столкнулись с очень большими трудностями. Все это важно для выполнения нашей общей задачи. Мы должны стараться работать вместе и отвечать на специфические потребности того или иного населения. Мы можем достичь этого именно благодаря многостороннему сотрудничеству. Только в таком случае мы сможем скоординировать процессы и помочь людям, которые изолированы из-за сложившихся условий", - отметил президент 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, в реализации Повестки дня на 2030 год особое внимание уделяется и образованию.

"Мы должны постараться разработать рабочий план, в котором будут эффективные механизмы и для борьбы с пандемией, и для обеспечения желаемых результатов. Мы должны сделать это потому, что это - неотложные вопросы, а также для того, чтобы проблемы, связанные с образованием в мире, не углублялись еще больше. Сегодня более 90 процентов общего числа студентов в мире столкнулось с этими трудностями. Закрылись многие учебные заведения. Мы должны эффективно координировать нашу работу и поддерживать друг друга. Ни при каких обстоятельствах мы не можем позволить, чтобы в этой сфере был пробел. Все это опирается именно на вас и ваше сотрудничество. Мы хотели бы, чтобы эти ответные меры против пандемии увенчались успехом. Мы знаем, что мир зависит от ситуации в области сельского хозяйства. Мы должны приложить все усилия для обеспечения людей продуктами питания и получения ими дохода, а также для того, чтобы работники сельскохозяйственной отрасли могли обеспечивать население продовольствием с минимальными потерями. Ваши превосходительства, обращаюсь к вам с тем, чтобы в эту область инклюзивно вкладывались большие инвестиции, были созданы более устойчивые продовольственные системы и чтобы эта система охватила каждое государство. Мы должны быть очень внимательными к тому, чтобы миллионы людей не столкнулись с проблемами голода. Принимая неотложные меры, мы должны непрерывно оказывать помощь", - сказал Тиджани Мухаммад-Банде.

Президент 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подчеркнул, что особенно это касается слабых стран, которые должны принимать ответные меры в области здравоохранения и обеспечивать социальную защиту своего населения.

"Мы должны объединить наши усилия, продолжать принимать конкретные меры для предотвращения незаконных финансовых потоков. С этой целью нам необходимо мобилизовать дополнительные средства для устранения воздействий COVID-19. Ваши превосходительства, с этой точки зрения я приветствую лидерские качества, проявленные Движением неприсоединения и его государствами-членами. Потому что с самого начала пандемии они проявили солидарность, и, таким образом, они должны обмениваться лучшим опытом, предоставлять друг другу медицинское оборудование и принадлежности, продовольствие и другую гуманитарную помощь. Я обращаюсь с тем, чтобы Движение неприсоединения поощряло эти возвышенные цели, взаимную экономическую помощь и другие подобные действия. Я благодарен Движению неприсоединения за то, что оно, исходя из своих принципов во многих формах, оказало также поддержку Хартии ООН. Верю, что Движение неприсоединения и впредь будет выступать за справедливость и продолжать свою работу, а также служить важным делам в рамках Устава ООН и Бандугских принципов, международному миру и безопасности, верховенству закона, справедливости. Я хотел бы, чтобы вы продолжили партнерство и в дальнейшем, еще больше усилили работу, начатую для того, чтобы победить COVID-19, и мы вместе преодолели эти трудности. Спасибо, господин Президент", - сказал Тиджани Мухаммад-Банде.