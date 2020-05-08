Азербайджан может стать инициатором продвижения новых тенденций в работе Движения неприсоединения - сербский эксперт

БАКУ /Trend/ - Движение неприсоединения может сыграть важную роль в преодолении последствий эпидемии коронавируса.

Об этом сказала Trend директор Центра геостратегических исследований (Белград, Сербия) Драгана Трифкович.

"Движение неприсоединения объединяет многие страны, которые находятся на разных континентах, и в данный момент нам, прежде всего, нужны сотрудничество и солидарность. Считаю, что Азербайджан будет использовать свой мандат в качестве председательствующего государства для запуска новых инициатив. Теперь есть возможность позиционировать Движение еще лучше, учитывая, что на международной арене происходят динамичные изменения. Движение неприсоединения способно создавать новые направления на международном уровне и действовать в качестве движущей силы, независимой от других крупных держав. Если говорить об экономическом сотрудничестве с целью решения кризиса, вызванного эпидемией, то среди участников Движения неприсоединения есть экономически сильные и влиятельные страны, такие как Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты, Индия и другие. Я считаю, что эти страны должны предлагать новые формы сотрудничества и новые проекты в формате Движения неприсоединения. В частности, переформатирование экономического сотрудничества является общей тенденцией".

Трифкович напомнила, что Движение неприсоединения сыграло очень важную роль на мировой арене: "Во времена "холодной войны" это была альтернатива для стран, которые не хотели вступать в конфликт между двумя великими державами. С момента своего основания Движение защищало право на суверенитет независимых государств, выступало против интервенционизма и иностранного вмешательства, против колониализма, расизма и апартеида. Все эти проблемы актуальны и сегодня, только в другой форме. В данном смысле Движение неприсоединения как организация, основанная на этих принципах, безусловно, может многое предложить. Поэтому не следует сомневаться в политическом потенциале Движения неприсоединения и возможности его влияния на мировую политику. То же самое относится и к экономике".

По мнению эксперта, учитывая, что из-за эпидемии коронавируса страны вынуждены использовать новые технологии для общения и сотрудничества, Баку может стать инициатором использования этих технологий в работе Движения неприсоединения: "Такие технологии помогают нам ускорить общение, и мы способны функционировать даже в чрезвычайных обстоятельствах. Азербайджан имеет потенциал для продвижения новых тенденций. Я уверена, что ему удастся продвинуть работу этой организации. Как мы знаем, Движение неприсоединения было основано в Белграде, столице Сербии, в то время, когда она была частью Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ). С тех пор многое изменилось, но я хотела бы, чтобы Сербия направила свое внимание на Движение неприсоединения и постаралась бы играть в нем более важную роль сегодня. Я думаю, что это крайне важно для внешней политики Сербии".

Трифкович отметила, что политика Движения неприсоединения сегодня очень актуальна: "Если мы говорим об аспекте здоровья, учитывая, что мы сталкиваемся с эпидемией коронавируса, странам-членам Движения неприсоединения есть что предложить в этой области. Некоторые из государств-членов расположены в районах, затронутых вспышкой эпидемий определенных заболеваний и вирусов, и этот опыт может помочь остальному миру в борьбе с коронавирусом. Некоторые из стран-членов ДН имеют большой опыт в тяжелой борьбе с различными заболеваниями. Одной из таких стран является Демократическая Республика Конго, которая до сих пор ведет борьбу с Эболой. Есть также малярия, желтая лихорадка, многие инфекционные заболевания, характерные для тропических районов. Я уверена, что медицинские эксперты из этих стран могут посоветовать организации, в каком направлении необходимо действовать дальше, как можно объединить знания и опыт разных стран и использовать их для борьбы с эпидемией, от которой сегодня страдает весь мир".

(Автор: Гусейн Сафаров)

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