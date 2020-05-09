Юлий Гусман: Люди веками будут хранить память об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве

БАКУ/Trend/ - Люди многие века будут хранить память об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве.

Об этом сказал Trend российский режиссёр театра и кино, телеведущий, актёр, общественный и политический деятель, уроженец Баку Юлий Гусман.

«Самая прочная память о великих людях передается из поколения в поколение, от человека к человеку, от сердца к сердцу. И это самая высокая и самая главная память. Гейдара Алиева будут почитать и помнить вечно. Это был великий государственный деятель, который так много сделал для Азербайджана и для всего Советского союза. Я, как и многие мои современники, друзья, соратники, деятели культуры, отношу себя, как я это называю, к птенцам гнезда Гейдара Алиева. И сегодня Азербайджан, благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой превратился в удивительный мир гармонии и счастья», - сказал Юлий Гусман.

Российский общественный деятель подчеркнул, что Гейдар Алиев оказал не только огромное влияние на экономику, промышленность, нефтяной сектор, и на все остальное, чем по-прежнему славен Азербайджан, но и очень помогал культуре и искусству своей страны, которую очень любил, понимал и ценил.

«Азербайджан никогда не был беден на таланты. С древних времен в стране хранятся образцы удивительных ковроделов, исполняются произведения потрясающих ашугов, помнят стихи великих поэтов. Гейдар Алиев придал такой импульс развитию искусства, что на сегодняшний день мы можем гордиться писателями, художниками, архитекторами, музыкантами и поэтами нашей страны. Я прекрасно помню все встречи с Гейдаром Алиевым. Он был великим политическим деятелем, необыкновенно опытным руководителем и воистину лидером народа, который очень чутко, внимательно и заботливо относился к деятелям культуры и искусства», - сказал Юлий Гусман.

По его словам, сохранилось немало материальных свидетельств о жизни и деятельности этого великого лидера, многие из которых хранятся в Центре Гейдара Алиева.

"Но я никогда не устану повторять - главное это память народа и людей, которые несут в своей душе воспоминания о великом человеке, великом гражданине, великом национальном лидере и будут передавать их из поколения в поколение многие и многие века», - сказал в заключение Юлий Гусман.