Хикмет Гаджиев о гуманитарной и материальной помощи Азербайджана различным странам в рамках борьбы с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В рамках борьбы с коронавирусом Азербайджан оказал и продолжает оказывать материальную и гуманитарную помощь ряду стран.

Как передает в среду Trend, об этом в ходе брифинга в Оперативном штабе при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

По его словам, Азербайджан оказал материальную и гуманитарную помощь Венгрии, Пакистану, Боснии, Таджикистану, Кыргызстану и ряду других стран.

Помощник Президента отметил, что в настоящее время продолжается работа в направлении оказания помощи Сербии и палестинским беженцам.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что все это - важная поддержка, оказываемая Азербайджаном борьбе с коронавирусом на международном уровне.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)