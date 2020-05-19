Президент Республики Сингапур Халима Якуб поздравила Президента Ильхама Алиева

БАКУ/Trend/ - Президент Республики Сингапур Халима Якуб отправила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Ваше превосходительство.

От имени народа Сингапура передаю Вам и Вашему народу сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики - и самые добрые пожелания благосостояния и процветания Вашей страны и народа. Сегодня, когда пандемия COVID-19 распространилась во всем мире, есть потребность в совместных усилиях и более широком международном сотрудничестве. Сингапур будет продолжать тесное сотрудничество с международной общественностью с целью смягчения влияния пандемии, сокращения ущерба, нанесенного связям в цепочке глобальной торговли и поставки продукции", - говорится в поздравительном письме.