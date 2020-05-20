В Азербайджане проживает свыше 134 тыс иностранных лиц - Миграционная служба
БАКУ/Trend/ - В настоящее время в Азербайджане проживает 134 298 иностранных лиц.
Об этом на сегодняшнем онлайн-брифинге сказал глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, сообщает в среду Trend.
По его словам, в основном, это граждане России, Грузии и Ирана: "Остальные мигранты являются гражданами других стран".
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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