В Азербайджане проживает свыше 134 тыс иностранных лиц - Миграционная служба

БАКУ/Trend/ - В настоящее время в Азербайджане проживает 134 298 иностранных лиц.

Об этом на сегодняшнем онлайн-брифинге сказал глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, сообщает в среду Trend.

По его словам, в основном, это граждане России, Грузии и Ирана: "Остальные мигранты являются гражданами других стран".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)