Президент Таджикистана поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

С большим удовольствием направляю Вам и всему дружественному народу Азербайджана сердечные поздравления по случаю годовщины Национального праздника – Дня Республики.

Сотрудничество с Азербайджанской Республикой занимает важное место во внешнеполитическом курсе Республики Таджикистан.

Мы высоко оцениваем уровень таджикско-азербайджанских отношений дружбы и многопланового сотрудничества, надежной основой укрепления которых служат исторически сложившиеся между нашими народами добрые связи.

Убежден, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее динамичное развитие нашего плодотворного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на площадках международных и региональных организаций.

Желаю Вам, дорогой Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и всяческих успехов в Вашей деятельности, а братскому азербайджанскому народу – мира, благополучия и прогресса", - говорится в поздравительном письме.