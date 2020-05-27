Европейский суд совершенно верно постановил, что правительство Азербайджана не может нести международно-правовую ответственность - Чингиз Аскеров

БАКУ/Trend/ - Европейский суд совершенно верно постановил, что в данном случае правительство Азербайджана не может нести международно-правовую ответственность.

Об этом сказал Trend полномочный представитель Азербайджана при Европейском суде по правам человека Чингиз Аскеров, комментируя решение Европейского суда по правам человека по делу «Макучян и Минасян против Азербайджана и Венгрии».

Аскеров напомнил, что родственники офицеров-участников тех событий в Будапеште подали в Европейский суд жалобу против Азербайджана и Венгрии: «Азербайджанское и венгерское правительства участвовали в этом процессе в качестве ответчиков. Данный процесс идет уже достаточно долго, и это решение было вполне ожидаемым, потому что ранее Европейским судом были приняты ключевые решения по статьям 2 и 14 Европейской конвенции, предусматривающим право на жизнь и запрет дискриминации. По сути Европейский суд вынес решение на основе своего прецедентного права. Однако, я в корне не соглашусь с трактовкой решения армянской стороной. Это касается вопроса нарушения материального аспекта права на жизнь.



Он также отметил, что для оценки решения Европейского суда следует обратить внимание на особое мнение Пинту де Албукерке, судьи представляющего Португалию в ЕСПЧ: «Если рассмотреть его особое мнение, то можно увидеть, чего хотела армянская сторона от решения европейского суда. Армянская сторона хотела добиться признания международно-правовой ответственности Азербайджана в вопросе материального аспекта права на жизнь. Вторым ответчиком в деле была Венгрия, власти которой экстрадировали Сафарова в Баку, но ЕСПЧ не нашел нарушений в действиях официального Будапешта. Иными словами, Рамиль Сафаров был выдан венгерским правительством Азербайджану на законных основаниях, и Азербайджан фактически в соответствии с положением Конвенции принял его. Вот это главное, что нужно учитывать в решении Европейского суда. Однако самое интересное в концовке особого мнения португальского судьи. Он считает, что справедливость для жертв будет восстановлена и что это дело будет передано в Большую Палату Европейского суда и суд найдет все желаемые нарушения Конвенции. То есть я бы не сказал, что данное особое мнение судьи небеспристрастное».

Полпред Азербайджана добавил, что в настоящее время говорить о шагах, которые будут предприниматься правительством Азербайджана пока преждевременно: «Решение только сегодня опубликовано и у Азербайджана есть 3 месяца для того, чтобы рассмотреть вопрос передачи дела в Большую Палату Европейского суда. И я хочу отметить, что данное решение, с точки зрения мер общего характера, не налагает никаких обязательств на азербайджанскую сторону. Есть только индивидуальные меры, которые заключаются в том, что правительство Азербайджана оплатит судебные издержки заявителям, т.е. работу их адвокатов. Никакой компенсации, в том числе материального или морального вреда не установлено в решении. Поэтому на данный момент сложно сказать, будут ли приняты какие-то действия по обжалованию решения в Европейском суде далее».

Говоря о том, были ли задействованы в этом процессе армянские лоббисты, Аскеров сказал, что Суд не настолько политизированный орган как Парламентская Ассамблея Совета Европы, где можно спокойно лоббировать свои интересы, и где армянское лобби очень активно работает: «С другой стороны, я не знаю, это дело рук лобби или же правительства Армении, но заявителя защищают все те же самые лица, которые обычно выступают на стороне Армении в жалобах против Азербайджана, это британские адвокаты. В дальнейшем, конечно же армянская сторона будет лоббировать это решение, чтобы в каких либо европейских политических структурах как-то использовать это против Азербайджана. Но я бы еще раз хотел отметить, что в любом случае никаких международно-правовых обязательств на Азербайджан это решение не налагает».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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