Председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Наряду с моими искренними поздравлениями по случаю Дня Республики хотел бы передать народу Азербайджана пожелания мира и прогресса.

После восстановления Вашей страной независимости ОБСЕ и Азербайджан наладили взаимовыгодное сотрудничество. Мы решительно поддерживаем Азербайджан в выполнении его обязательств по всем трем критериям безопасности, а также приветствуем вклад Вашей страны, в частности последние проекты по дальнейшему улучшению связей в плане безопасности и экономического развития в регионе Каспийского моря.

В то время когда правительства и парламенты стран в регионе ОБСЕ борются с беспрецедентной пандемией COVID-19, Парламентская ассамблея ОБСЕ продолжает поощрять взаимопомощь и координацию, а также обмен информацией и опытом для усиления в будущем высокого уровня готовности, сопротивляемости и гибкого реагирования стран.

Отмечая активное участие Ваших депутатов в наших онлайн-мероприятиях, я намерен продолжить тесное сотрудничество с Вами и азербайджанской делегацией в Парламентской ассамблее ОБСЕ для предостережения наших народов от продолжающихся глобюальных угроз, защиты фундаментальных прав наших граждан и поддержки долгосрочного развития нашей экономики.

Пользуясь возможностью, разрешите передать Вам и народу Азербайджана в эти дни, когда все мусульмане мира отмечают священный праздник Рамазан, пожелания здоровья и счастья", - говорится в поздравительном письме.