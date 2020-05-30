В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

БАКУ /Trend/ - Директор представительства Бакинского международного центра мультикультурализма в Государстве Израиль, глава неправительственной организации «Международные проекты для общества» Арье Гут направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Глубокоуважаемый господин Президент.

Примите мои наилучшие пожелания и искренние поздравления по случаю 102-й годовщины создания Азербайджанской Демократической Республики – Дня Республики. Это исторический факт, что Азербайджан является одной из стран, которая еще 102 года назад не только провозгласила самые высокие демократические ценности, но и обеспечила их в своей практической деятельности.

Азербайджанская Демократическая Республика как первая парламентская республика в истории Азербайджана была первой моделью светского демократического государства, основанной на верховенстве права на всем Ближнем Востоке, включая тюрко-мусульманский мир. Сегодняшняя Азербайджанская Республика, является достойным преемником Азербайджанской Демократической Республики.

Сегодня в этом жестоком мире, где полыхают как межнациональные, так и межрегиональные конфликты, Азербайджан является островком стабильности, благополучия, толерантности и совместного мирного проживания всех конфессий.

С удовольствием хочу отметить, Государство Израиль высоко ценит внимательное и теплое отношение Азербайджана и лично Ваше, господин Президент особое отношение, как ко всем проживающим общинам в Азербайджане, так и к еврейской общине, которое не имеет прецедентов в мире. Вы заслужили уважение большой части израильского общества за Вашу приверженность светскому государству, мультикультурализму и толерантности, за уважительное отношение ко всем конфессиям и народам, проживающим в Азербайджане.

Уважаемый господин Президент, искренне, от всей души желаю Вам и Вашей замечательной семье крепкого здоровья, счастья, благополучия, больших успехов в Вашей деятельности, а братскому народу Азербайджана – мира и процветания", - говорится в поздравительном письме.

ХХХ

Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите мои самые искренние поздравления с Днем независимости Азербайджанской Республики.

Под Вашим руководством Азербайджанское государство процветает. Уверен будущее Азербайджана превосходно.

Желаю Вам крепкого здоровья, мира и семейного благополучия, процветания на благо народа.

Да здравствует Азербайджанская Республика и Ваш славный народ", - говорится в поздравительном письме.

ХХХ

Президент Итальяно-Азербайджанской торговой палаты (İTAZERCOM) Мануэла Тральди направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство!

От имени Итальяно-Азербайджанской торговой палаты передаю Вам и Первому вице-президенту Мехрибан ханым, Вашей семье и всему народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю Вашего национального праздника – Дня Республики.

Создание Азербайджанской Демократической Республики заложило основу важного примера толерантности и мультикультурализма, составляющего самые высокие ценности и принципы современного Азербайджана, которые продолжаются по сей день.

Как официальная двусторонняя бизнес-организация, мы с гордостью одобряем прошлые и будущие достижения Азербайджана.

Мы также рады принимать участие в дружественных отношениях между Азербайджаном и Италией. Все помнят позитивный резонанс Вашего успешного государственного визита в Рим 20-21 февраля прошлого года. Возникшие далее неожиданные трудности создали возможность для дальнейшего укрепления отношений между нашими странами. Искренняя и широкая демонстрация беспокойства и любви азербайджанского народа относительно ситуации в Италии очень важна и высоко оценивается нами.

Мы благодарны за поддержку и вклад Вашего государства под Вашим мудрым руководством в организацию и упрощение международной торговли. Верю, что экономические связи между итальянскими и азербайджанскими предпринимателями будут и дальше развиваться в интересах обеих стран.

Уважаемый господин Президент, прошу принять мои самые высокие заверения", - говорится в поздравительном письме.

ХХХ

Генеральный директор Международного Центра научной и технической информации Евгений Угринович направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Глубокоуважаемый господин Президент!

От имени Комитета полномочных представителей 22-х государств-членов Международной межправительственной организации – Международного центра научной и технической информации и Дирекции МЦНТИ просим принять самые сердечные поздравления с Национальным праздником Азербайджана – Днем Республики.

Примите также наши самые теплые пожелания процветания Вашей прекрасной стране и дальнейших высоких достижений ученым Азербайджана, ярко и достойно представляющих свою страну на международной арене", - говорится в поздравительном письме.

ХХХ

Президент IFSPD Бисерка Евтимиевич, исполнительный директор IFSPD Эсма Сирбубало направили Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство!

От имени Международного фонда за устойчивый мир и развитие (IFSPD), организации, членами которых являются известные представители интеллигенции, ученые и дипломаты из 40 стран мира, и в которой Азербайджанская Республика, является одной из стран-учредительниц, примите наши сердечные поздравления с вашим главным национальным праздником – Национальным днем Азербайджанской Республики.

Ровно 102 года назад, 28 мая 1918 года, была создана Азербайджанская Демократическая Республика, первая парламентская республика на Востоке и во всем мусульманском мире. Независимость, которую Азербайджан восстановил в конце 20 века, создала новые возможности для дальнейшего демократического и экономического развития Вашей страны во благо всех граждан.

От имени руководства и всех членов IFSPD, выражаем Вам наши искренние пожелания успеха, мира, благополучия и экономического развития.

Примите уверения в нашем самом высоком уважении", - говорится в поздравительном письме.

ХХХ

Депутат Сейма Литвы, сопредседатель межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном Романс Наудинс направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство!

От имени межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном Сейма Латвии и от себя лично рада передать Вам и Вашему народу самые искренние поздравления.

Желаю Вам неиссякаемой энергии и мудрости в Вашей высшей государственной деятельности во имя прогресса и процветания, защиты интересов Вашей страны, народу Азербайджана – единства, здоровья и мира", - говорится в поздравительном письме.

ХХХ

Председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Многоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Позвольте искренне поздравить Вас с государственным праздником – Днем Республики. Примите мои самые наилучшие пожелания успехов в высоких государственных делах и свершениях на благо всестороннего развития и процветания Азербайджана и чистого мирного неба", - говорится в поздравительном письме.