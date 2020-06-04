В Азербайджане работникам водного хозяйства и мелиорации присвоены почетные звания - Распоряжение
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный инженер" работникам водного хозяйства и мелиорации.
Согласно распоряжению, за эффективную деятельность в области водного хозяйства и мелиорации нижеуказанным лицам присваивается почетное звание "Заслуженный инженер":
Аллахвердиеву Яхъе Салман оглу
Алескерову Юсифу Садагет оглу
Гасанову Эльданизу Агаяр оглу
Мустафаеву Усупу Адиль оглу
Насибову Фахреддину Бахыш оглу
Нуриеву Эльману Гочу оглу
Османову Теймуру Эйюб оглу
Садыгову Салеху Теймур оглу.
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