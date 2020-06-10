Эльхан Алескеров: Громкие отставки генералов - Армения движется по пути «банановых стран»

БАКУ/Trend - Беспрецедентное решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна одновременно снять руководителей трех силовых ведомств - национальной безопасности, обороны и полиции напоминает историю кадровых перестановок, осуществляемых в так называемых «банановых» странах Африки и Латинской Америки.

Шаги и заявления Пашиняна, разрекламированного нашими «соседями» в качестве «демократа», все больше напоминают поступки диктатора, которому всюду мерещатся измены, заговоры и дворцовые перевороты. Одним махом премьер-министр заменил ключевые фигуры силового блока Армении, командиров, назначенных им самим недавно, как будто подозревая подготовку против него военного переворота. Хотя такой метод смены руководства страны в политической истории Армении является обычным явлением. В решении премьер-министра есть и некая логика, ведь в череде последних громких политических провалов премьер-министра Пашиняна повинны именно силовые структуры Армении. Это армян поражение армян в ходе «Гюннютской» операции ВС Азербайджана в Нахчыване, неумение полиции обеспечить карантинный режим в Армении, возросшее число чрезвычайных происшествий и суицидов среди солдат в армии, а также подозрения, что Служба национальной безопасности является очагом оппозиции. Очевидно, что пашиняновскую команду промосковская оппозиция и «карабахский клан» бьют со всех сторон, в частности, с использованием каналов утечки информации из спецслужб Армении. Это и нашумевший случай обвинений в адрес Пашиняна относительно его причастности к контрабанде сигарет в Россию, и его участие в незаконной перепродаже в третьи страны оружия, приобретаемого в рамках ОДКБ. Вдобавок ко всему, одним из претендентов на лидерство в оппозиции стал бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян. Осуществляя срочные кадровые назначения, Пашинян назначил генерал-лейтенанта Оника Гаспаряна начальником Генштаба, полковника Аргишти Кярамяна - директором СНБ, а полковника Ваге Казаряна - начальником полиции, тем самым премьер-министр Армении в первую очередь преследует цель нацелить силовые структуры страны на подавление оппозиции. После сообщения 1 июня о заражении коронавирусом, 8 июня премьер Пашинян заявил, что излечился и возвращается к полноценной работе. Однако, его странное возвращение после недельного карантина и срочные кадровые назначения скорее напоминают действия утопающего человека, хватающегося за соломинку. Премьер-министр Пашинян проигрывает политическую борьбу, он не смог наладить контроль над Карабахом, а население Армении отдал на растерзание COVID-19. Очевидно, что силовые ведомства являются уязвимым звеном пашиняновской команды и могут стать предвестником его окончательного провала и свойственного «банановым странам» военного переворота. Главное оружие Пашиняна – «улица», которую премьер-министр Армении неоднократно использовал в критические моменты своей политической карьеры, в условиях эпидемии коронавируса и карантина уже может не «сработать». Пашинян уподобился предыдущим лидерам Армении. Он не смог проявить политическую мудрость в решении вместе с Баку проблемы нагорно-карабахского конфликта и тем самым приблизил Армению еще на один шаг вперед к движению по «банановому» пути. Об этом свидетельствуют последние изменения в силовых структурах Армении.

Директор Экспертного Совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров

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