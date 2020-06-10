Лидеры стран Европы и члены Восточного партнерства обсудят долгосрочную стратегию организации

БАКУ/Trend/ - Страны Европейского совета и Восточного партнерства (ВП) обсудят стратегическую важность ВП, передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Европейского совета.

Сообщается, что президент Совета, 18 июня 2020 года соберет на видеоконференции лидеров стран Восточного партнерства и глав государств и правительств 27 стран-членов Европейского совета.

Заседание пройдет под председательством президента Европейского совета Шарля Мишеля. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также примут участие в видеоконференции.

«В рамках мероприятия главы стран еще раз подтвердят стратегическую важность Восточного партнёрства. Они также подчеркнут важность солидарности во время кризиса COVID-19, включая существенную поддержку ЕС в борьбе с последствиями вспышки вируса в странах Восточного партнерства», - говорится в отчете.

Кроме того, лидеры обсудят долгосрочные политические цели Восточного партнерства и разработку планов на период после 2020 года, которые будут одобрены на саммите в начале 2021 года.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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