Эльхан Алескеров: Европейский парламент вслед за Германией преподал Армении «карабахский урок»

БАКУ/Trend - По вопросу урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта Армения в последнее время терпит поражение на всех направлениях дипломатического фронта. После объявления Германией решения закрыть представительство так называемой «НКР» в Берлине, в Европейском парламенте было принято решение, согласно которому европейские страны призвали Армению к признанию международно признанных границ Азербайджана. Заявление Европарламента прозвучало в ответ на намерение Еревана начать строительство новой автомагистрали из Кафана в оккупированный Карабах — через Губадлы и Джебраил. В совместном Заявлении, подписанном докладчиками Европарламента (ЕП) по Азербайджану и Армении, а также сопредседателем Комитета Парламентского Сотрудничества ЕП с Азербайджаном, Грузией и Арменией отмечается, что «решение о строительстве этой магистрали было принято без согласия компетентных органов Азербайджана – в нарушение норм международного права. Кроме того, это может символически закрепить незаконную оккупацию Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов». Далее Европарламент призывает Ереван «усилить свою добросовестную приверженность переговорам о мирном урегулировании конфликта в пределах международно признанных границ Азербайджана». В заявлении Европейского парламента даются конкретные наставления Армении. Это хороший урок официальному Еревану, чтобы он знал, как должен себя вести. Как бы ереванские «лже аналитики» не пытались дезавуировать урок Европы, очевидно, что в ЕС четко выступают за урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в пределах международно признанных границ Азербайджана. Решение Европейского парламента - это не только «дипломатическая катастрофа», но и «физическое поражение» армянских оккупантов. На днях правительство Германии признало незаконной и выдворило со своей территории представителей так называемой "НКР". Берлин запретила пребывание на территории Германии представителю «несуществующего государства» Арутюну Григоряну, деятельность которого признана «уголовно наказуемым преступлением». По законодательству Германии, «использование титулов и зарубежных должностных или служебных званий, в том числе и названий, которые могут быть перепутаны с таковыми», является уголовно наказуемым деянием. Из Интернета, в том числе из фейсбука удален профиль т.н. «посла Республики Арцах в ФРГ», прекратил функционирование на немецком и армянских языках вебсайт arzach.de, созданный и финансируемый Ереваном от имени марионеточного оккупационного режима в Карабахе. Сообщается, что власти Германии предложили организаторам закрыть действующий в Берлине офис «Европейского центра арцахских исследований». В этой связи Министерство Иностранных дел Германии выступило с официальным заявлением, что Берлин не признает оккупацию азербайджанских территорий и законность существования на территории Нагорного Карабаха и других оккупированных районах Азербайджана т.н. "Нагорно-Карабахской Республики". Последнее заявление Европейского парламента, а также меры властей Германии с целью запретить деятельность на территории страны представительства «несуществующего государства», созданного на оккупированных территориях Азербайджана, не является случайным. История Европы насыщена территориальными спорами, проблемами границ, сепаратизмом и мировыми войнами. В прошлом неоднократно из Германии звучали призывы к «расширению жизненного пространства» с территориальными претензиями к соседним странам. Германия в своей истории была инициатором этнических конфликтов, призывов о праве нации на самоопределение, выступала центром пропаганды «фашизма», все это впоследствии привело к войнам, «аншлюсу» и этническим чисткам. Однако, испытав горечь поражений через осознание своих ошибок, сегодня народы Европы из руин Второй мировой войны создали Европейский союз. На горьком опыте своей истории европейцы прекрасно осознают, что современная Армения, повторяя пройденные ими ошибки, в конечном итоге проиграет. Позиция Европы четкая и конкретная: она «не признает оккупацию азербайджанских территорий и не признает законность существования на территории Нагорного Карабаха и других оккупированных районов Азербайджана т.н. "Нагорно-Карабахской Республики". Недавно МИД Германии опубликовала документ, в котором содержится призыв к гражданам Германии не посещать оккупированные территории Азербайджана, за что они будут привлечены к уголовной ответственности. На международных площадках европейские эксперты, в частности немецкие, выступают с тезисом, что армяне, проживающие в Карабахе, не являются отдельным от армян «народом», это этническое меньшинство в Азербайджане, на которое нельзя распространять международное «право на самоопределение».

Решению Европейского парламента, кроме примера Каталонии, способствует и нескончаемый поток армян в европейские страны, где они пытаются остаться под личиной беженцев из Карабаха. Совершившие кровавые преступления против азербайджанцев на оккупированных территориях Азербайджана, склонные к терроризму, вооруженному грабежу и кражам, армяне создали в Европе организованные преступные структуры. Воровство, рэкет, угон автомобилей, грабежи и другие преступления в городах Веймар, Эрфурт и Айхсфельд федеральной земли Тюрингия происходят с участием армянской мафии. Только в городе Эрфурте было открыто 14 уголовных дел против 42 лиц армянской национальности. Организованная преступная сеть армян функционирует по всей Европе – в Испании, Франции, Нидерландах, Бельгии и других странах. Так, испанские СМИ сообщали о крупнейшей спецоперации, целью которой было пресечение противоправной деятельности одной из "самых крупных армянских организованных преступных групп в Европе". В результате более чем 70 оперативно-розыскных мероприятий с участием тысячи полицейских, которые прошли одновременно в шести регионах Испании, Франции и Германии, было арестовано 140 членов армянской мафии. Они были осуждены за целый ряд транснациональных преступлений - контрабанда оружия, наркотиков, отмывание денег, мошенничество и воровство. Установлено, что преступные группы были связаны друг с другом, и их деятельность координировалась не только из так называемых представительств «НКР», но и из посольств Армении в европейских странах. В немецких СМИ сообщается даже такой факт, что посол Армении в Германии Ашот Смбатян предложил немецким властям помощь Еревана в борьбе с армянской мафией. В Берлине отказались от предложения посла Армении, подозревая о наличии связей армянской мафии с официальными властями этой страны.

Последнее решение Европейского парламента не останется без внимания Баку, этот шаг, несомненно, создает благоприятный фон не только для наказания агрессора, но и для развития отношений между странами Европы и Азербайджаном. Германия через несколько недель получит пост председателя и в Совете Безопасности ООН, и в Европейском совете. Следует ожидать, что Берлин сыграет ключевую роль в обуздании агрессии Армении против Азербайджана и восстановлении территориальной целостности нашей страны.

Директор Экспертного Совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров

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