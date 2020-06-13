Мубариз Гурбанлы: К сожалению, в отчете Госдепартамента США не отражен объективный подход к свободе вероисповедания в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - В части ежегодного отчета Госдепартамента США о состоянии свободы вероисповедания в мире за 2019 год, связанной с Азербайджаном, наряду с позитивными моментами также отразились аспекты, с которыми мы не согласны, которые далеки от истины, а также некоторые вопросы прошлых лет, которые уже решены.

Об этом в пятницу сказал Trend председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, Азербайджан - светское государство, и Конституцией страны полностью обеспечены свобода вероисповедания и совести.

"Благодаря политике, проводимой сегодня в стране под руководством Президента Ильхама Алиева, Азербайджан является одной из образцовых стран в мире с точки зрения свободы вероисповедания. Не случайно, что в Азербайджане был объявлен "Годом мультикультурализма", "Год исламской солидарности". В стране были проведены многочисленные мероприятия. Кроме того, политика, проводимая в области религии в Азербайджане, создала прекрасную возможность для установления гармонии, взаимопонимания, терпимости и мультикультурной среды между религиозными конфессиями в стране.

Таким образом, более внимательный взгляд на доклад Госдепартамента США показывает, что есть некоторые моменты, в связи с которыми можно отметить необъективность каждого из них. Например, в отчете затрагивается вопрос регистрации религиозных общин в Азербайджане. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что возможности по вопросу регистрации в законодательстве нашей страны являются самыми прогрессивными и образцовыми. Другими словами, 50 граждан Азербайджана могут собраться воедино и зарегистрировать религиозную общину. Хотя в некоторых европейских странах этот показатель намного выше. Если посмотреть на статистику, то сегодня в Азербайджане зарегистрирована 941 религиозная организация. С конфессиональной точки зрения 906 из них являются исламскими, а 35 - неисламскими (христиане - 24; иудеи - 8; кришна - 1; бахаи - 2), и в этой области нет никаких ограничений. К сожалению, в отчете в связи с этим демонстрируется неверная позиция, или же тот факт, что отчет содержит вопросы, связанные со "Свидетелями Иеговы", которые были рассмотрены в суде 3-4 года назад. Теперь этот вопрос был вновь включен в отчет. Хотя в нашей стране никаких проблем с ними нет. Центр "Свидетелей Иеговы" неоднократно благодарил Азербайджан за шаги, предпринятые в связи с этой организацией. В то же время существуют и другие немусульманские общины, регистрация и деятельность которых не ограничиваются.

В докладе содержатся пункты, связанные с известными событиями в Гяндже, которые не имеют ничего общего с религией и свободой вероисповедания. В связи с этим вопросом было проведено судебное расследование, принято решение, было совершено преступление и есть наказанные. В отчете предпринята попытка связать инцидент с религиозной проблемой, что совершенно неверно.

Как я уже сказал, в отчете содержатся ошибочные заключения в связи с проделанной в Азербайджане работой, неправильные представления о позитивных событиях, необъективные тезисы, которые мы не можем принять. В связи с этим Государственный комитет по работе с религиозными структурами подготовит документ и выскажет свою позицию", - сказал Гурбанлы.

Он отметил, что Азербайджан - демократическая страна, а права и свободы ее граждан обеспечиваются ни ради кого-то.

"Это выбор азербайджанского народа, положения, закрепленные в Конституции Азербайджана. Поэтому мы не определяем нашу политику в угоду какой-либо страны или организации. Такова политика нашего Президента, и в документе, принятом на II Саммите религиозных лидеров мира у нас в стране в прошлом году, также было отмечено, что Азербайджан является самой образцовой страной с точки зрения религиозной терпимости. К сожалению, в отчете Госдепартамента США не отражен объективный подход к свободе вероисповедания и совести и политике, проводимой в Азербайджане", - подчеркнул он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)