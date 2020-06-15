Афет Гасанова: Возвращение великого лидера Гейдара Алиева к власти вернуло народу утраченную веру в завтрашний день

БАКУ/Trend/ - 15 июня – День национального спасения – это дата, которую с гордостью вспоминает каждый азербайджанец, день, спасший страну от раздробленности и исчезновения.

Об этом в понедельник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Афет Гасанова.

Депутат отметила, что в октябре 1991 года азербайджанский народ восстановил свою независимость, о которой мечтал долгие годы: «Это было поворотной точкой в жизни народа и страны, новым историческим этапом. Но, к сожалению, это важное событие не приносило желаемого результата. В первые годы независимости страна столкнулась с очень большими испытаниями, трудностями и бедами. Политический непрофессионализм и отсутствие у властей того периода умения управлять способствовали углублению страны в политический и экономический кризис, заложив почву для раздробленности и исчезновения страны как государства. С другой стороны ситуацию усугубляла агрессия Армении против Азербайджана, оккупация части земель. А власть была занята внутренними политическими трениями, борьбой за власть, присвоением государственной собственности - и эта плачевная ситуация все больше приближала страну к пропасти. Отдельные вооруженные группировки, возглавляемые некоторыми политическими «лидерами», участвовали в борьбе за власть. Наряду с политическим кризисом господствующий в стране экономический упадок, дефицит продовольствия существенно ухудшили социальное положение людей. Это отняло у народа веру в завтрашний день».

Гасанова подчеркнула, что именно тогда народ увидел выход в возвращении к власти великого лидера Гейдара Алиева, любящего Родину и свой народ: «Народ стал выходить на улицы. Он понимал, что вывести страну из тяжелой ситуации может только такой дальновидный и имеющий богатый опыт госуправления руководитель, как Гейдар Алиев. Великий лидер отозвался на обращения народа, взяв на себя столь трудную и ответственную задачу. В июне 1993 года по желанию и требованию народа он во второй раз вернулся к власти, и в истории независимого Азербайджана произошел поворот, который предопределил начало нового этапа. Возвращение к власти Гейдара Алиева - гениальной личности, посвятившей всю свою жизнь государству и народу, вернуло народу не только утраченную веру, но и заложило основу начала укрепления независимости и нового этапа развития страны. Благодаря действенным шагам, предпринятым Гейдаром Алиевым, в стране за короткое время была достигнута общественно-политическая стабильность, обезврежены незаконные вооруженные отряды и сепаратистские силы, предотвращены попытки государственного переворота, достигнут режим прекращения огня».

Говоря о периоде политического развития независимого Азербайджана, Афет Гасанова отметила, что после достижения общественно-политической стабильности одним из важных шагов, предпринятых общенациональным лидером по обеспечению устойчивого развития Азербайджана на демократических ценностях, стало принятие новой Конституции Азербайджана: «В 1993 году после возвращения по настоянию народа общенационального лидера Гейдара Алиева к власти началась работа над принятием ново Конституции Азербайджана. За короткое время был изучен и проанализирован опыт конституционного строя развитых демократических стран, подготовлен проект, представленный на общественное обсуждение. После обсуждений с участием широкого круга общественности 12 ноября 1995 года проект Конституции был принят на всенародном голосовании (референдуме) с 91,9% голосов, а 27 ноября того же года вступила в силу. Принятие первой национальной Конституции стало решительной победой идеологии конституционализма в истории государственной независимости».

Касаясь определения приоритетов внешней политики и налаживания международных отношений, депутат сказала, что после восстановления государственной независимости Азербайджана одной из главных задач, стоящих перед страной, было определение и осуществление внешнеполитического курса, опирающегося на национальные интересы: «Чтобы вывести страну из тяжелой ситуации необходимо было определить эффективный, прагматичный курс внешней политики. С первых дней общенациональный лидер Гейдар Алиев выстроил новый формат внешней политики Азербайджана, основывающийся на стратегических интересах страны. В первую очередь великий лидер начал исправлять грубые ошибки, допущенные прежней властью в сфере внешней политики, стал проводить курс, направленный на то, чтобы стратегические интересы страны совпадали с интересами стран региона и отдельных государств, имеющих особое влияние на Кавказе. За небольшой период времени было налажено плодотворное сотрудничество со многими странами. Благодаря сбалансированной внешней политике великого лидера Азербайджан стал укреплять свою геостратегическую позицию на политической карте мира, страна встала на путь движущего государства Южного Кавказа. По инициативе Гейдара Алиева было налажено плодотворное сотрудничество со структурами ОН, ЕС, ОЭС, СЕ и другими международными организациями».

Депутат подчеркнула, что во всех сферах развития Азербайджана, в том числе экономического, начались преобразования: «С возвращением Гейдара Алиева к власти во всех сферах, в том числе, в экономической жизни страны, была заложена основа судьбоносных перемен. Великий лидер, спасший Азербайджанское государство и экономику страны от трагедий, стал принимать срочные меры для экономического подъема страны. Под его руководством в сжатые сроки была сформирована законодательная база для создания рыночной экономики в стране, приняты целевые государственные программы, проведены институциональные реформы, предприняты соответствующие шаги для коренных изменений в сфере собственности. Основу стратегии, определенной гениальным политиком Гейдаром Алиевым, составило создание социально направленной рыночной экономики, рассчитанной на стимулирование развития экономики, рациональное использование существующих ресурсов, интеграцию в мировую экономику и повышение благосостояния народа. С целью последовательного и системного осуществления реформ в экономической сфере великий лидер обеспечил создание законодательной базы, соответствующей международным требованиям. В годы своего руководства Гейдаром Алиевым было принято свыше 70 законов, подписано более 100 указов и распоряжений, утверждено около 30 государственных программ по регулированию экономической отрасли. В том числе в политическом и экономическом развитии Азербайджана большую роль сыграла и новая нефтяная стратегия.

«Контракт века», заключенный с ведущими мировыми нефтекомпаниями 20 сентября 1994 года в Баку во Дворце «Гюлюстан», стал славной страницей новой истории Азербайджана, и навеки вписался в нефтяную летопись независимого Азербайджана.

Подписание и реализация этого соглашения, известного во всем мире как «Контракт века», составляющего концепцию экономического развития независимого Азербайджана, стало ярким примером рациональной и прогрессивной нефтяной стратегии, разработанной влиятельным политиком Гейдаром Алиевым. Вышесказанное всего лишь часть работы, проделанной общенациональным лидером для укрепления и развития Азербайджана. За то, что мы живем в безопасном и процветающем, независимом Азербайджанском государстве, мы обязаны именно ему. Политику, основа которой заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, сегодня успешно продолжает Президент Ильхам Алиев. Благодаря успешной политике, проводимой нынешним главой государства, Азербайджан прошел большой путь развития, стал лидирующим государством региона, существенно укрепил свои позиции на международной арене. Каждый гражданин Азербайджана чувствует в своей жизни положительные результаты развития, происходящего в стране».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)