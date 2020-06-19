Анар Алакбаров: СМИ играют большую роль в борьбе с COVİD-19, особенно в направлении просвещения людей (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров, председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы и медицинский эксперт Оперативного штаба при Кабинете министров Рашад Махмудов встретились с группой представителей СМИ для обсуждения роли СМИ в борьбе с пандемией нового вида коронавируса (COVID-19), сообщает в пятницу Trend.

Выступая на встрече, Анар Алакбаров сказал, что СМИ играют важную роль в борьбе с COVİD-19, в частности, в просвещении людей. На встрече в ходе обмена мнениями помощник Президента Азербайджана отметил, что, несмотря на все прогнозируемые трудности в период начала пандемии коронавируса, одним из приоритетов для главы государства стала защита граждан, и стратегия деятельности правительства в данной эпидемиологической ситуации была построена именно на ее основе.

По его словам, в связи с этим клиники страны были оснащены необходимым передовым оборудованием для эффективного лечения и диагностики инфицирования.

Наряду с этим по указанию и под особым вниманием Президента Ильхама Алиева в Азербайджан были спецрейсами возвращены граждане страны, проживающие и обучающиеся за рубежом.

Алакбаров добавил, что благодаря стратегии главы государства стало возможно контролировать болезнь, и в настоящее время продолжается проведение необходимых работ согласно этой стратегии.

Подчеркнув важность мобилизации не только государства, но и граждан в борьбе с пандемией, он отметил, что сейчас граждане должны быть более внимательными для снижения риска распространения болезни, соблюдать правила поведения, введенные Оперативным штабом.

Помощник Президента Азербайджана также сказал, что в соблюдении правил поведения в общественных местах, транспорте и местах массового скопления людей, в первую очередь, должен быть заинтересован каждый гражданин.

Наряду с этим он напомнил, что в вышеперечисленных местах следует соблюдать социальную дистанцию, добавив, что надлежащим структурам даны поручения для усиления контроля за ношением медицинских масок.

В ходе встречи Алакбаров сделал пометки на основании мнений представителей СМИ в сфере борьбы с пандемией, подчеркнув, что они важны для формирования правильной стратегии действий в будущем в стране.

Коснувшись важности сотрудничества между СМИ и государственными структурами, он добавил, что этот вопрос всегда находится в центре внимания, что эти работы будут продолжены.

В свою очередь Рамин Байрамлы ответил на вопросы представителей СМИ, перечислил успехи, достигнутые азербайджанским здравоохранением в борьбе с коронавирусной пандемией.

Он подчеркнул, что заслуги Фонда Гейдара Алиева в подготовке здравоохранения Азербайджана для борьбы с этой болезнью неоценимы.

В свою очередь медицинский эксперт Оперативного штаба при Кабинете министров Рашад Махмудов подчеркнул необходимость использования медицинских масок в общественных и закрытых местах.

По его словам, в борьбе с пандемией каждый гражданин, в первую очередь, должен стараться для своего здоровья, здоровья своей семьи и здорового будущего.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)