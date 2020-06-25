Кабмин Азербайджана внес изменения в решение о дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в решение «О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Евлах, Масаллы, Джалилабад и на территории Абшеронского района», сообщает в четверг Trend со ссылкой на Кабмин.

Согласно изменениям, теперь, помимо системы получения СМС-разрешения 8103, разрешение на передвижение также можно будет получить посредством мобильного приложения E-Təbib.

Получение разрешения посредством мобильного приложения E-Təbib осуществляется в нижеприведенном порядке:

- войдя в приложение, сначала следует ввести мобильный номер или авторизоваться с помощью аккаунта в соцсети;

- в случае регистрации через мобильный номер необходимо ввести ОТР-код, который отправляется на указанный номер;

- далее следует ознакомиться и согласиться с пользовательским соглашением.

Для устойчивой работы приложения следует включить Bluetooth и GPS:

1. в открывшемся окне нужно перейти в раздел "разрешения";

2. ввести FİN-код и дату рождения;

3. затем следует выбрать индекс разрешения (1 или 2).

Сообщение с ожиданием отображается на дисплее до того момента, пока не придет сообщение с разрешением или отказом.

После получения сообщения с подтверждающим текстом разрешение считается полученным.

Постановлением также внесены изменения в правила касательно численности работников, привлекаемых в сферах, где разрешена деятельность в условиях ужесточенного карантина на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района.

Согласно изменению, численность работников сфер работы и услуг, которым разрешена деятельность на территории вышеуказанных населенных пунктов, не должна превышать 50 процентов от общего числа работающих в этих сферах.

Документом также установлено, что количество разрешений на передвижение для работников других сфер, которые работают по гражданско-правовому договору, не должно превышать 30 процентов от общего числа работающих на основе трудового договора.

Ограничения, предусмотренные в постановлении Кабинета министров Азербайджана «О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом» номер 178 от 16 мая 2020 года сохраняют силу в части, не противоречащей данному постановлению.