Понятия "народ Нагорного Карабаха" нет, а есть понятие население Нагорно-карабахского региона Азербайджана (версия 2)

(Первая версия в 16:20)

БАКУ /Trend/ - Понятия "народ Нагорного Карабаха" нет, а есть понятие население Нагорно-карабахского региона Азербайджана.

Об этом сказал руководитель азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана, комментируя онлайн-встречу глав МИД Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ, сообщает в среду Trend.

Гянджалиев напомнил, что на встрече обсуждалась нынешняя ситуация по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта: «Во время встречи глава МИД Армении Зограб Мнацаканян попытавшись исказить сущность конфликта, представил армянскую общину оккупированного Нагорно-карабахского региона Азербайджана как «народ». Как руководитель азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана, заявляю, что понятия «народ Нагорного Карабаха» нет, а есть понятие население Нагорно-карабахского региона Азербайджана, состоящее из армянской и азербайджанской общин региона. Напомню, что во время одного из последних визитов в Баку министр иностранных дел России Сергей Лавров использовал выражение «население Нагорного Карабаха», что является весомым ответом армянской стороне», - сказал глава общины.

Гянджалиев отметил, что Армения и Азербайджан - стороны конфликта, армянская и азербайджанская общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана - заинтересованные стороны конфликта, как и отмечается в итоговом документе Хельсинкского саммита СБСЕ (ныне ОБСЕ), проведенного в марте 1992 года: «Попытка министра иностранных дел Армении исказить формат конфликта является еще одним показателем неконструктивной позиции Армении и рассчитана на затягивание процесса достижения окончательного мира. Еще раз заявляю, что азербайджанская и армянская общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана могут мирно сосуществовать исключительно в рамках международно признанных границ Азербайджана».

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )