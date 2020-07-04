Российские и азербайджанские эксперты высоко оценили Доклад «Азербайджан после пандемии: сценарий развития»

БАКУ /Trend/ - Текущую социально-экономическую и политическую ситуацию в Азербайджане, а также актуальные тенденции развития республики в среднесрочной перспективе с учетом влияния факторов пандемии коронавируса и нефтяного кризиса, обсудили азербайджанские и российские эксперты 2 июля этого года в ходе онлайн-презентации экспертного доклада «Азербайджан после пандемии: сценарий развития (экономика, политика)».

Как сообщает Trend, подготовленный по инициативе российского Политологического центра «Север – Юг» экспертный доклад – совместный интеллектуальный продукт экспертов Азербайджана и России: руководителя спецпроектов «Каспийского экспертного клуба» Гюльнары Мамедзаде и научного сотрудника Института экономики Российской академии наук (РАН) Александра Караваева. В совместном труде авторы описывают эффекты новых глобальных вызовов в контексте проводимого руководством Азербайджана внешнеполитического курса и российско-азербайджанского взаимодействия, кадровых реформ и изменений внутриполитического «ландшафта» республики, рассматривают возможные сценарии посткризисного развития экономики.

Предваряя дискуссию Г.Мамедзаде и А.Караваев акцентировали внимание коллег на концептуальных моментах доклада, сопроводив их необходимыми комментариями, а также выделили ряд важных трендов, которые, по их мнению, будут определять развитие Азербайджана в среднесрочном периоде.

В частности, было отмечено, что Баку по-прежнему будет укреплять многостороннюю модуляцию внешней политики по линиям России, Турции, Ирана, интересов в Центральной Азии (Узбекистане, Казахстане и Туркменистане). Также Азербайджан использует свое председательство в Движении неприсоединения, Тюркском совете, участие в СНГ для консолидации стран, провозгласив целью совместное реагирование на общие угрозы, региональную интеграцию и борьбу против мирового неравенства.

Особую значимость имеют российско-азербайджанские отношения. Значительна роль Азербайджана в системе интересов России в Каспийско-Черноморском регионе, на Южном Кавказе, в медиации проектов исламского мира, в поддержке реализации глобальных инициатив против распространения оружия массового поражения, включая биологическое.

Будет наращиваться взаимодействие Азербайджана со странами-членами СНГ, ЕАЭС на двух- и многосторонней основе. Один из важнейших проектов нового геоэкономического будущего – МТК «Север-Юг» – в перспективе 15 лет может стать воротами нарастающего продвижения Индии на рынки Европы.

В сфере экономической имеет место тенденция продолжения экономических реформ на фоне антикризисных мер, которые под контролем президента Ильхама Алиева обрели интенсивный и точечный характер. Основные задачи экономической политики: гибкая экспортная политика, поиск более выгодных рынков; снижение отрицательного товарного сальдо в двусторонней торговле готовыми товарами; импортозамещение, настройка экономической системы – стремление к переносу баланса производства и сбыта продукции на своей национальной территории; дальнейшее улучшение бизнес среды.

Кадровое обновление – еще один важный тренд в реалиях Азербайджана. Примечательно, что преодоление устаревших систем формирования управленческой элиты, утверждение нового образа, принципов работы и стиля поведения чиновничества происходит на фоне бескомпромиссной борьбы с коррупцией.

Удар пандемии показал необходимость формирования плюралистической политической системы, конструктивного диалога всех политических сил и их сплочения как элемента защиты от внешнего влияния на основе слогана президента «Вместе мы сила».

Еще один важный тренд – цифровизация власти, курс руководства Азербайджана на развитие социально ориентированного государства. Создание службы ASAN – дистанция от классической бюрократии в сторону ускорения и прозрачности процессов. В дальнейшем предполагается развитие цифровых платформ госуслуг и их последующее объединение с торговыми площадками, перевод сделок купли-продажи всех отраслей Азербайджана в цифровой формат. Также в повестке проект «Умная страна», внедрение «дорожной карты» цифрового взаимодействия с Россией.

Аргументируя приведенные тезисы доклада, авторы делают вывод о сравнительно удачном азербайджанском антикризисном плане: Азербайджан вполне серьезно заявил о своих региональных и, отчасти, международных лидерских амбициях, более высоких по сравнению с другими бывшими советскими республиками. Данная тенденция усилится в предстоящее десятилетие.

Приглашая участников презентации к диалогу, исполнительный директор Политологического центра «Севр – Юг» Анжелика Трапезникова выразила надежду на то, что концептуальные выводы Гюльнары Мамедзаде и Александра Караваева будут предметно обсуждены, дополнены мнениями коллег и, возможно, новыми фактами.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана, член Парламентской ассамблеи СНГ Арзу Нагиев в прениях по докладу акцентировал внимание на том, что отношения между Азербайджаном и Россией носят характер стратегического партнерства, которое подтвердилось и в период пандемии – несмотря на закрытие границ из России пришла своевременная гуманитарная помощь республике, которая эффективно дополнила комплекс антикризисных мер, предпринятых правительством Азербайджана. Также стороны проявили высокий уровень согласованности в действиях, направленных на решение проблем мигрантов, оказавшихся за пределами своих стран. В целом события карантинного периода подтвердили наличие понимания на всех уровнях двустороннего диалога, тон которому задают личные отношения лидеров двух государств – Ильхама Алиева и Владимира Путина.

На совместных российско-азербайджанских проектах сфокусировал внимание в своем выступлении главный редактор журнала «Evrasia.Expert» Вячеслав Сутырин. При этом, отметив неоспоримую важность такого мегапроекта, как МТК «Север-Юг», спикер подчеркнул объективную необходимость совместных действий в менее «прагматичных» сферах – в гуманитарном измерении, в частности.

- Мне кажется, очень важно не ограничивать наш разговор чисто экономикой, потому что основной развития и углубления экономического взаимодействия является гуманитарная сфера. Необходимо рассматривать нынешнюю ситуацию не только как вызов, но и как возможности, в частности, для расширения сотрудничества в сфере образования, запуска программ дистанционного обучения на базе ведущих вузов наших стран с выдачей дипломов государственного образца. За такими проектами будущее, поскольку в них на основе открытого конкурса будет формироваться штат специалистов, которые будут укреплять взаимодействие наших стран, - считает В.Сутырин.

Необходимость продолжения эффективного взаимодействия Азербайджана и России в международных организациях (ООН, ПАСЕ) подчеркнул директор экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров.

- Азербайджан выдвинул предложение о том, чтобы провести чрезвычайную сессию ООН по COVID-19. Это существенный момент в нашей дипломатии. Не будучи в статусе председателя Движения неприсоединения, мы не смогли бы собрать необходимое количество голосов для такой инициативы. Такое заседание будет созвано, и вопрос о распространении коронавируса будет рассмотрен на уровне политических элит государств-членов ООН, – констатировал в связи с этим Э.Алескеров.

Также, по мнению эксперта, емкий ресурс взаимодействия России и Азербайджана присутствует в сфере решения экологических проблем Каспия.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований стран ближнего зарубежья Российского института стратегических исследований Константин Тасиц, высоко оценив содержание совместного труда коллег, выделил наиболее интересные, на его взгляд, моменты. Один из них – схожесть моделей выхода из кризиса, которые продемонстрировали Азербайджан и Россия. Причем за точку отсчета нужно брать кризис еще 2014 года в результате падения цен на нефть, когда государства не пошли по пути консервации или «закручивания гаек», а, как в России, так и в Азербайджане, была предпринята попытка модернизации и повышения качества государственного управления.

- Здесь очень важный вывод, который в том числе есть в докладе: изменения, предпринятые по инициативе «сверху», носили поступательный, эволюционный характер, были, качественными и эффективными, не нарушая при этом поколенческой преемственности, – подчеркнул К.Тасиц.

2020 год показал: те страны, которые ранее взяли курс на диверсификацию экономики, лучше справляются с внезапным вызовом – пандемией коронавируса. В этом смысле ставка и Азербайджана, и России на уход от нефтяной зависимости с одновременной диджитализацией экономики за несколько лет до кризиса сыграла свою позитивную роль, уверен Эмин Алиев, экономист, главный редактор информационного портала «Day.az».

- Постпандемический период станет периодом взрывного развития азербайджано-российских отношений. Потому что пандемия показала: если ты обладаешь теми или иными потенциальными возможностями сотрудничества, лучше реализовать их так быстро, как это возможно. Теперь мы понимаем, что в любой момент может возникнуть глобальная проблема, которая остановит и существенно отодвинет в перспективе реализацию выгодных всем проектов, – резюмировал эксперт.

Старший преподаватель Уральского федерального университета, заместитель директора Центра Азербайджановедения Денис Жериборов на примере взаимодействия с Азербайджаном Свердловской области проанализировал потенциал межрегионального сотрудничества, особо выделив сферу туризма.

В свою очередь азербайджанский эксперт Ильгар Велизаде актуализировал необходимость углубления азербайджанско-российского сотрудничества на уровне экспертного сообщества в лице специалистов не только компетентных, но и «чувствующих» специфику страновой проблематики.

Итоги онлайн-презентации подвел модератор мероприятия – Артем Пылин, научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН.

Он отметил, что перед авторами доклада стояла достаточно сложная задача: сделать основной акцент на том, что будет после пандемии, на какие сегменты и отрасли экономики нужно обратить особое внимание, учитывая меняющуюся внешнюю и внутреннюю среду.

- Мне кажется, авторам удалось сделать это блестяще, доклад имеет практикоориентированное значение, в широком аспекте рассматривает то, как повлияет пандемия и на экономики стран, и на те новые возможности, которые открываются перед ними, прежде всего в контексте развития двусторонних отношений Азербайджана и России, – резюмировал эксперт.

В ближайшее время полный текст доклада «Азербайджан после пандемии: сценарий развития (экономика, политика)» будет опубликован на Интернет-ресурсе Политологического центра «Север – Юг».