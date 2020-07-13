Мы требуем восстановления территориальной целостности Азербайджана - Международная ассоциация Израиль - Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Международная ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз» глубоко скорбит по поводу гибели военнослужащих армии Азербайджана результате обстрелов со стороны армянских вооружённых сил и выражает свои соболезнования родным и близким сержанта Садыгова Вугара Лятиф оглы, ефрейтора Мамедова Эльшада Дёнмез оглы, рядового Дашдемирова Хайяма Магомед оглы и старшего лейтенанта Махмудова Рашада Рашид оглы.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в информации Международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» по поводу провокации на линии фронта.

В сообщении подчеркивается, что Ассоциация резко осуждает спровоцированные армянской стороной военные действия на линии фронта в направлении Товузского района Азербайджана. 12-го июля нарушив режим прекращения огня армянские воинские подразделения обстреляли пограничные зоны и предприняли попытку завладеть территориями Азербайджана. Намерения ВС Армении были предотвращены военными действиями азербайджанской стороны. Бои велись в течение нескольких часов. Обе стороны понесли потери в живой силе.

"Несмотря на режим прекращения огня, установленный в 1993 году, по всей пограничной зоне не прекращаются провокационные действия со стороны Армении, в результате чего гибнут как военнослужащие, так и мирные жители пограничных населённых пунктов.

Напомним, что Нагорно-Карабахский конфликт был в 1988 году навязан Азербайджану Арменией с захватнической целью. В результате этой войны Азербайджан потерял 20% своих территорий, которые до сих пор остаются под оккупацией Армении.

Международная ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз» от имени многотысячной общины выходцев из Азербайджана, проживающих в Израиле, обращается к мировому сообществу, СМИ, в Совет Безопасности ООН, в Генеральную ассамблею ООН, в Минскую группу ОБСЕ, Совет Европы и Европейский Парламент с призывом остановить агрессию ВС Армении против мирных жителей Азербайджана, прекратить провокации против Вооружённых сил Азербайджана, чтобы не подвергать риску жизни людей. Мы также призываем эти организации и мировую общественность осудить оккупацию Нагорно Карабаха и семи прилегающих к нему районов Азербайджана со стороны Армении и потребовать незамедлительного выполнения резолюций ООН об освобождении всех оккупированных территорий с тем, чтобы мирные жители, ставшие беженцами, смогли вернуться на свои исконные земли.

Мы требуем мира, справедливости и восстановления территориальной целостности Азербайджана!", - говорится в сообщении.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.