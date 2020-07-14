В закон Азербайджана «Об адресной государственной социальной помощи» внесены поправки
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон «Об изменении в законе «Об адресной государственной социальной помощи».
В законе «Об адресной государственной социальной помощи» вносятся нижеследующие поправки:
В статье 2 до слов «этого закона» добавить слова «Закона Азербайджана «Об административном производстве». В статье 3 до слов «в соответствующем органе исполнительной власти» добавить слова «уход за лицом с инвалидностью первой группы, ребенком, не достигшим 8 лет или ребенком до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья», а также исключить слова «и т.д.».
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