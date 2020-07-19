Азербайджанская диаспора в России обратилась в ООН и ОБСЕ в знак протеста армянской агрессии

БАКУ /Trend/ - Функционирующие в ряде российских регионов организации азербайджанской диаспоры послали обращение в штаб-квартиру ООН и Минскую группу ОБСЕ в знак протеста против недавних военных провокаций, совершенных Арменией на государственной границе, передает Trend.

Председатель азербайджано-уральской национально-культурной общественной организации в Свердловской области Российской Федерации Шаин Шихлинский, председатель Екатеринбургского отделения российско-азербайджанского молодежного союза Тогрул Гасанзаде, председатель Азербайджанского культурного центра в Мурманской области Афил Гусейнов и Консультативный совет межрегиональной ассоциации азербайджанцев России направили официальные письма в штаб-квартиру ООН и Минскую группу ОБСЕ.

В письме говорится, что недавние военные провокации Армении являются еще одной попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе.

Авторы письма напоминают, что Европейский Союз постоянно призывает стороны придерживаться прекращения огня, направлять ресурсы на борьбу с пандемией коронавируса, а также мирно разрешить конфликт и принять резолюций ООН об освобождении Нагорного Карабаха и прилегающих территорий.

В заключение наши соотечественники призвали международные организации и мировое сообщество осудить агрессивную политику Армении, оккупацию Нагорного Карабаха и 7 соседних районов Азербайджана Арменией и потребовать немедленного выполнения резолюций ООН об освобождении этих территорий и возвращения беженцев.