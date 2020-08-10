Истребители ВВС Азербайджана и Турции выполнили учебно-тренировочные полёты (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ходе первого этапа азербайджано-турецких совместных летно-тактических учений “TurAz Qartalı - 2020” экипажи истребителей Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана и Турции выполнили учебно-тренировочные полёты.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны, согласно сценарию этапа учений, военные пилоты отработали технику пилотажа, а также полеты парами и звеньями.

Экипажи боевых самолетов успешно справились с поставленными задачами.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)