Истребители ВВС Азербайджана и Турции выполнили учебно-тренировочные полёты (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В ходе первого этапа азербайджано-турецких совместных летно-тактических учений “TurAz Qartalı - 2020” экипажи истребителей Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана и Турции выполнили учебно-тренировочные полёты.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны, согласно сценарию этапа учений, военные пилоты отработали технику пилотажа, а также полеты парами и звеньями.
Экипажи боевых самолетов успешно справились с поставленными задачами.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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