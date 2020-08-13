Севрский договор был отвергнут Великим Национальным Собранием Турции и разорван как ненужный лист бумаги - профессор

БАКУ /Trend/ - Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна на научной конференции "Севрский договор и армянский вопрос", посвященной 100-летию подписанию Севрского мирного договора, о том, что этот договор - исторический факт, и был составлен на основе самых передовых идей того периода, являются чепухой.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), член-корреспондент НАНА, профессор Муса Гасымлы.

По его словам, Османское государство вышло из Первой мировой войны 30 октября 1918 года, подписав Мондросский договор. Примерно через месяц после того, как войска союзников оккупировали Турецкий пролив в Стамбуле 16 марта 1920 года, 23 апреля в Анкаре было сформировано правительство Великого национального собрания Турции под руководством Мустафы Кемаль Паши. Между странами, одержавшими победу, и Османским государством 10 августа 1920 года в городе Севр под Парижем был подписан Севрский мирный договор.

Гасымлы отметил, что армяне надеялись тогда осуществить свою мечту с помощью членов Антанты.

"Но их надежды не оправдались. К примеру, армянским делегатам сказали в британском правительстве, что их корабли не могут плыть по горам и скалам Армении. Севрский договор был отвергнут Великим Национальным Собранием Турции и разорван как ненужный лист бумаги. Турецкий народ начал войну за независимость. Воспользовавшись тем, что турецкий народ воевал на нескольких фронтах, армянские дашнаки открыли новый фронт против Турции, совершили массовую резню мирного населения. И в этот раз армяне не стали достойным противником", - сказал Муса Гасымлы.

Он подчеркнул, что турецкая армия вскоре разгромила дашнакские силы и 2 декабря 1920 года подписала Александропольский (Гюмрийский) мирный договор. Склонив голову перед Турцией Армения вынужденно взяла на себя ряд обязательств.

"Если бы Пашинян прочитал эти обязательства, он бы сменил тон. Напоминаю некоторые условия договора: Армения обязалась выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный во время войны, но турецкое правительство проявив благородно отказалось от этой компенсации, для наблюдения за выполнением условий договора к Еревану должен был быть приставлен делегат правительства Турции, а также другие.

Далее отношения были урегулированы Московским договором от 16 марта 1921 года и Карсским договором от 13 октября 1921 года. Армения признала границы Турции, и турецкая армия покинула Гюмри", - отметил Муса Гулиев.

Он добавил, что современные международные границы Турции были признаны конвенцией, подписанной в Лозанне 24 июля 1923 года.

"На конференции в Лозанне государства, на которых надеялись армяне, даже не посмотрели в сторону армянских делегатов, и они были вынуждены вернуться несолоно хлебавши. Разве Пашинян не знает эту историю?! Думаю, что знает. Так чего же хочет Пашинян - чтобы турецкая армия снова пришла и засела в Гюмри? Найдется ли тогда спаситель для Армении ? Во-вторых, почему руководство Армении так быстро "забывает" подписанные ими документы? Просто и противник должен быть достойным", - подытожил Муса Гулиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)