Депутат Севиль Микаилова дала интервью турецкому телеканалу Ekotürk (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Ежедневно мы становимся очевидцами того, как Армения нарушает режим прекращения огня на линии соприкосновения, и эта агрессия происходит не только на линии фронта, нападению уже подвергаются и наши государственные границы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в интервью турецкому телеканалу Ekotürk сказала депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиль Микаилова.

По словам депутата, несмотря на то, что страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ США, Франция и Россия долгие годы работают над урегулированием конфликта, результат все еще не достигнут, а тот факт, что соседняя Россия в последние дни вооружает страну-агрессора Армению, отправляет ей военные грузы вызывает сожаление. Наряду с этим Севиль Микаилова отметила, что несмотря на эти действия России, неподобающие стране-сопредседателю, она тем не менее признает территориальную целостность Азербайджана, а это ключевой принцип в разрешении конфликта.

Депутат также оценила проводимые в последние дни совместные учения между Азербайджана и Турции как важную составляющую стратегического партнерства между двумя странами, и подчеркнула, что братская страна всегда с Азербайджаном.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)