Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану

БАКУ /Trend/ - 22 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава нашего государства передал поздравления по случаю открытия Турцией крупного месторождения природного газа в Черном море, выразил уверенность в том, что это важное событие послужит делу дальнейшего улучшения благосостояния дружественного и братского турецкого народа и еще большему укреплению экономической мощи страны.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Турция уже превратилась в один из международных газовых центров, и Азербайджан рад успехам Турции, как своим.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за оказанное внимание и поздравление.

Подчеркнув, что дружественные и братские отношения между нашими странами будут и дальше успешно развиваться во всех сферах, главы государств обсудили вопросы, связанные с перспективами сотрудничества.