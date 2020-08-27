Путь к урегулированию конфликта через восстановление территориальной целостности Азербайджана - посол Азербайджана в Италии

Политика 27 августа 2020 20:54 (UTC+04:00)
Путь к урегулированию конфликта через восстановление территориальной целостности Азербайджана - посол Азербайджана в Италии

БАКУ /Trend/ - В различных средствах массовой информации Италии, в частности Politicamente Corretto, L’Opinione, Notizie Geopolitiche, Sicurezza Internazionale, Sardegnagol, Kmetro0, Giornale Diplomatico опубликована статья посла Азербайджана в Италии Мамеда Ахмедзаде под названием "Урегулирование конфликта пролегает через восстановление территориальной целостности Азербайджана", в котором он рассказывает о попытках Армении исказить исторические реалии, военной агрессии Армении против Азербайджана, а также о методах, используемых Арменией для прикрытия военных провокаций, начавшихся 12 июля, о тяжелых последствиях армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и возможных путеях его урегулирования.

Как сообщает в четверг Trend, дипломат отмечает, мир стал свидетелем того, как после военных провокаций Армении против Азербайджана на армяно-азербайджанской государственной границе в направлении азербайджанского района Товуз, начавшихся 12 июля, армянская сторона, в попытке уйти от ответственности и скрыть свои агрессивные действия, решила прибегнуть к различным уловкам - совершила при помощи своих экстремистских группировок акты насилия и вандализма против азербайджанских дипломатических представителей и членов азербайджанских общин за рубежом, оказала давление на СМИ, политиков и общественных деятелей, занимающих объективную позицию в отношении событий, и провела широкомасштабную дезинформационную кампанию против Азербайджана.

Посол далее пишет: "Страны и народы нашего региона хорошо осведомлены о "способностях" армянской стороны фальсифицировать исторические события и присваивать историю, культуру, музыку, кухню и традиции региона, в котором мы находимся. Эти армянские "таланты" также стали предметом насмешек и темой различных анекдотов и историй об этом. Армяне представляют Армению как "первое христианское государство", присваивая историю Кавказской Албании, искажают события Первой мировой войны и наконец, маскируют свою политику оккупации и агрессии против Азербайджана выдвигая на передний план "принцип самоопределения" так называемого "народа Нагорного Карабаха". Все эти исторические извращения нацелены на привлечение симпатий в отношениях с миром, особенно с Западом. В частности, первые два аргумента стали средством обретения поддержки третьего. Трудно представить, о чем бы сегодня говорили армяне в мире, без этих трех исторических инсинуаций. Армения будучи маленькой бедной страной, без доступа к морю и природным ресурсам, находясь в географическом тупике, и исключенная из всех региональных экономических процессов, нееспособна быть полезной в плоскости международномго сотрудничества".

Дипломат приводит фактические доказыва того, кто является агрессором, а кто пострадавшей стороной в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте:

1. Армения оккупировала 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана, включая Нагорно-Карабахский регион и семь прилегающих к нему районов.

2. Вооруженные силы Армении располагаются на оккупированных территориях Азербайджана. Линия соприкосновения войск Азербайджана и Армении проходит через оккупированные территории Азербайджана.

3. Армения осуществила этническую чистку против азербайджанцев как на территории Армении, так и на оккупированных территориях Азербайджана. Во ходе конфликта 250 000 азербайджанцев были изгнаны из Армении, 50 000 - из азербайджанского Нагорного-Карабахского региона и 750 000 - из прилегающих районов. На фоне высокого роста населения в Азербайджане, сегодня количество азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев составляет более 1,2 миллиона человек.

4. Во период боевых действий вооруженные силы Армении совершили многочисленные военные преступления против мирного населения Азербайджана, включая Ходжалинский геноцид.

5. Армения уничтожила историческое и культурное наследие Азербайджана на оккупированных территориях. Неслучайно город Агдам, один из семи прилегающих к Нагорному-Карабаху оккупированных районов, когда-то самый важный экономический и культурный центр в регионе, теперь зовется "Кавказской Хиросимой".

6. Армения осуществляет незаконную деятельность на оккупированных территориях, включая незаконное расселение армян из других стран, незаконную эксплуатацию природных ресурсов региона, содействие незаконным визитам иностранцев в регион, производство и контрабанду наркотиков.

7. Документы, принятые многочисленными международными организациями по конфликту, включая четыре резолюции Совета Безопасности ООН признающие Нагорно-Карабахский регион частью Азербайджанской Республики и призывающий к полному, немедленному и безоговорочному выводу оккупационных сил из всех оккупированных территорий Азербайджана и возвращение беженцев и вынужденных переселенцев на свои земли по-прежнему игнорируются Арменией.

"Как бы армянская сторона ни пыталась скрыть все эти факты различными безосновательными аргументами, правда продолжает оставаться той же. Армения - агрессор, а Азербайджан - жертва. Надо быть наивным или пристрастным чтобы поверить лжи армянской стороны, которая пытается скрыть свою агрессию против Азербайджана в образе "народа бедного и многострадального". Однако игнорирование преступления из наивности или пристрастия побуждает преступника совершать новые преступления", - утверждает дипломат.

Касательно позиций сторон конфликта и его справедливого разрешения, основанного на международном праве, Ахмедзаде отметил следующее: “Армения представляет конфликт как этническое столкновение между армянским меньшинством, то есть армянами региона Нагорного Карабаха, и Азербайджаном. Однако в центре конфликта, начавшегося в феврале 1988 году с целью отделить Нагорно-Карабахскую автономную область (НКАО) от Азербайджана и объединенить с Арменией, была и остается идея "миацума" (по-армянски - воссоединение), что привело к принятию в 1989 году постановления Верховного Совета Советской Социалистической Советской Республики (ССР) Армении о "воссоединении ССР Армении и Нагорного Карабаха", что противоречило Конституции СССР. А после распада СССР, пытаясь избежать обвинений в нарушении территориальной целостности Азербайджана, Армения заговорила о "самоопределении народа Нагорного Карабаха", оккупировав военным путем Нагорный Карабах и изгнав всех азербайджанцев и установив марионеточный режим на оккупированных территориях Азербайджана, так называемую "Нагорно-Карабахскую республику", не признанную ни одной страной мира, включая ту же самую Армению. Очевидно, что этот конфликт не имеет ничего общего с самоопределением и основано на стремлении Армении аннексировать территории Азербайджана".

Дипломат добавил, что армянский народ, пользуясь правом на самоопределение, создал Армянское государство.

"Требовать создания второго армянского государства на территории Азербайджана так же нелогично, как были бы нелогичны требования армян, разбросанных по разным странам мира, о создании завтра нового армянского государства в одной из этих стран. Не существует понятия народ Нагорного Карабаха. В Нагорном Карабахе имеется армянская община, которая в настоящее время проживает там, и азербайджанская община, подвергшаяся этнической чистке и насильственно изгнанная Арменией. Требование армянской стороной права на самоопределение армян Нагорного Карабаха, впоследствии переселенных на эту территорию за счет изгнания азербайджанцев, коренных жителей региона, бессмысленно и раскрывает истинный характер агрессивной политики Армении", - отметил дипломат.

Ахмедзаде отмечает, что Армения, игнорируя положения четырех резолюций Совета Безопасности ООН, призывающих к безоговорочному освобождению оккупированных азербайджанских территорий, пытается навязать fait-accompli на оккупированных территориях и требует предоставление Нагорному Карабаху статуса "независимости" в замен на вывод своих войск с части оккупированных территорий.

"Это условие, нарушающее международное право, на самом деле является признанием Арменией своей агрессии против Азербайджана. В то же время, делая упор на технические вопросы, такие как расширение полномочий наблюдательной миссии ОБСЕ, Армения стремится увековечить статус-кво и избежать переговоров, направленных на непосредственное урегулирование конфликта", - подчеркивает Мамед Ахмедзаде.

Касательно позиции Азербайджана по поводу урегулирования конфликта дипломат отметил следующее: "Азербайджан рассматривает "поэтапное" урегулирование, в котором вопрос об окончательном статусе Нагорного Карабаха решается на финальной стадии, как наилучший выход из сложившейся ситуации. Прежде всего, оно, при предоставлении международных гарантий, ориентировано на постепенном решении таких задач, как освобождение оккупированных территорий Азербайджана, обеспечение безопасности населения, восстановление транспортных коммуникаций и возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев на свои места проживания, включая в Нагорный Карабах, а затем, на основе опыта лучших моделей автономии в мире, в том числе Италии, определение окончательного статуса Нагорного Карабаха в рамках территориальной целостности Азербайджана. Позиция Азербайджана основана на международном праве, Хельсинкском Заключительном акте, многочисленных документах, принятых международными организациями, включая четыре уже упомянутые резолюции Совета Безопасности ООН.

"Армения должна понять, что в XXI веке недопустимо изменение государственных границ с помощью приминения силы и что марионеточный режим, созданный на оккупированных территориях Азербайджана, всегда будет оставаться незаконным образованием, результатом агрессии и рассовой дискриминации. Следовательно, если бы Армения была действительно заинтересована в урегулировании конфликта путем переговоров, ей пришлось бы отказаться от максималистских позиций, то есть от "статуса независимости" или "сохранения статус-кво", и принять вариант "поэтапного" урегулирования. Только если Армения согласится с вариантом о "поэтапном" урегулировании, начиная с вывода своих войск с оккупированных территорий Азербайджана, мы увидим, что она готова к миру. Международное сообщество должно потребовать от Армении именно этого, если хочет верить в правдивость её посланий о мире", - утверждает дипломат.

Ахмедзаде отмечает, что события апреля 2016 года, так и июльские события этого года показали, что нынешний статус-кво не является решением проблемы и представляет собой серьезную угрозу безопасности всего региона. Он утверждает, что Азербайджан является гарантом безопасности и мира на Южном Кавказе, Азербайджанские многомиллиардные энергетические транспортные и инфраструктурные проекты принесли в регион развитие, сотрудничество, процветание и стабильность и то, что Азербайджан не заинтересован в новой войне, но никогда не смирится с оккупацией своих территорий и сделает все, чтобы восстановить свою территориальную целостность, что является абсолютно законным.

"Действия нынешних властей Армении до сегодняшнего дня показало, что они не извлекли уроков из прошлого и продолжают политику своих предшественников, которая привела к изоляции этой страны от региональных процессов и ее погружению в социально-экономические трудности. Армянский народ должен понять, что независимо от того, кто находится у власти в Армении, у этой страны есть только два выбора: прочный мир, интеграция в региональные процессы, развитие и обнадёживающее будущее, прежде всего, путем вывода армии Армении из оккупированных азербайджанских территорий, или постоянное напряжение, изоляция, бедность, депопуляция с сохранением статус-кво. В любом случае урегулирование конфликта заклучается в восстановлении территориальной целостности Азербайджана, и другого решения не имеется", - резюмирет Ахмедзаде.

Со статьей можно ознакомится через следующие ссылки:

https://www.politicamentecorretto.com/2020/08/25/ambasciatore-mammad-ahmadzada-la-soluzione-del-conflitto-passa-dal-ripristino-dellintegrita-territoriale-dellazerbaigian/

http://opinione.it/esteri/2020/08/26/mammad-ahmadzada_provocazioni-militari-armenia-contro-azerbaigian-nagorno-karabakh-osce/

https://kmetro0.it/2020/08/26/ambasciatore-mammad-ahmadzada-la-soluzione-del-conflitto-passa-dal-ripristino-dellintegrita-territoriale-dellazerbaigian/

https://www.notiziegeopolitiche.net/azerbaijan-lambasciatore-ahmadzada-la-soluzione-del-conflitto-passa-dal-ripristino-dellintegrita-territoriale/

https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/08/26/larmenia-lambasciatore-dellazerbaigian-scrive-sicurezza-internazionale/

https://www.sardegnagol.eu/2020/08/26/nagorno-karabakh-lambasciatore-ahmadzada-la-soluzione-del-conflitto-passa-dal-ripristino-dellintegrita-territoriale-dellazerbaigian/

https://www.giornalediplomatico.it/Azerbaigian-amb-Ahmadzada-soluzione-conflitto-con-ripristino-integrita-territoriale.htm

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