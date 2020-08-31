Арзу Нагиев: Вооружение Армении Россией затрудняет решение нагорно-карабахского конфликта (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Вооружение Армении Россией затрудняет решение нагорно-карабахского конфликта.
Об этом в передаче "Real İntervyu" Real TV сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Арзу Нагиев, сообщает в понедельник Trend.
По его словам, также вооружение Армении подрывает авторитет России как одной из важных стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Депутат отметил, что по мере продолжения этих процессов будут затягиваться и мирные переговоры, и сохраняться статус-кво.
С полной версией интервью можно ознакомиться ниже:
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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