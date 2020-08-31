Арзу Нагиев: Вооружение Армении Россией затрудняет решение нагорно-карабахского конфликта (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Вооружение Армении Россией затрудняет решение нагорно-карабахского конфликта.

Об этом в передаче "Real İntervyu" Real TV сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Арзу Нагиев, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, также вооружение Армении подрывает авторитет России как одной из важных стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Депутат отметил, что по мере продолжения этих процессов будут затягиваться и мирные переговоры, и сохраняться статус-кво.

С полной версией интервью можно ознакомиться ниже:

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)