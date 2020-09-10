Проведение реформ в Азербайджане вызвано необходимостью – депутат

Политика 10 сентября 2020 15:03 (UTC+04:00)
Проведение реформ в Азербайджане вызвано необходимостью – депутат

БАКУ /Trend/ - Структурные преобразования, в том числе, оптимизация государственного управления, являются важной частью широкомасштабных реформ, проводимых в последние годы в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева.

Об этом сказала в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Афет Гасанова.

Депутат отметила, что бесспорно, эти реформы нацелены на прозрачность, оперативность и повышение эффективности в администрировании, чтобы оно соответствовало требованиям времени: «В Милли Меджлисе, Администрации Президента Азербайджана, Кабмине были произведены структурные изменения, которые уже дают положительные результаты. Структурные реформы были проведены и во многих государственных структурах, в том числе, различных министерствах, агентствах, местных исполнительных органах и др. Должна отметить, что эти реформы приветствуются населением и обществом, поскольку среди основных их целей – обеспечение оперативности в деятельности государственных органов, чуткое отношение к общественному мнению, проблемам граждан, а также борьба с бюрократическими препонами, коррупцией, взяточничеством и другими негативными явлениями. Эти реформы постоянно продолжаются, и их осуществление в различных сферах согласно зову времени становится необходимостью. Поэтому считаю, что и в предстоящий период меры по оптимизации работы местных и центральных исполнительных органов будут продолжены».

Депутат также сказала, что одним из важных вопросов является правильное распределение кадров в ходе реформ: "Президент Ильхам Алиев отдает предпочтение выдвижению молодых кадров, назначает их на различные должности в столице и регионах. Выдвижение молодежи на различные должности в регионах — очень положительный фактор. Сегодня существует тенденция, когда молодежь хочет больше работать в столице, либо после работы и накопления опыта в регионах начинает подыскивать работу в Баку. Считаю, что целесообразно поощрение молодежи, которая работает в регионах. С этой точки зрения думаю, что необходимо выдвигать молодые кадры, которые работают и накапливают опыт в регионах, создавать необходимые условия для того, чтобы они оставались и продолжали работать там».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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