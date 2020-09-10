В Азербайджане ряд вопросов рекомендован для обсуждения в Милли Меджлисе

БАКУ /Trend/ - 10 сентября прошло заседание Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент).

Как передает в четверг Trend, в ходе заседания были рассмотрены отчет о работе, проделанной комитетом в период весенней и внеочередной сессий парламента, а также план работы в период осенней сессии 2020 года.

В ходе заседания члены комитета обсудили законопроекты "Об утверждении Соглашения о взаимодействии таможенных органов государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности", "О внесении изменений в закон Азербайджана "О госпошлине""(первое чтение), "О внесении изменений в Налоговый кодекс" (первое чтение), "О внесении изменений в Трудовой кодекс", законы "О предпринимательской деятельности", "О Государственной службе", "О страховании от безработицы", "О внесении изменений в Государственный бюджет Азербайджана на 2020 год", О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс, Уголовный кодекс, Миграционный кодекс, Кодекс об административных проступках, в законы "О местных (муниципальных) налогах и платежах" и "О безналичных расчетах" (первое чтение), законопроект "О внесении изменений в Налоговый Кодекс".

Члены комитета рекомендовали законопроекты к обсуждению в первом чтении пленарного заседания Милли Меджлиса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)