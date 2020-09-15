Экологический террор в оккупированном Нагорном Карабахе создает серьезную угрозу для окружающей среды региона – совместное заявление (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Захватническая Армения продолжает нарушать на оккупированных территориях Азербайджана и на трансграничном уровне все принципы международного права по охране и управлению водными ресурсами.

Об этом говорится в совместном заявлении МИД и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

«Враждебное отношение к природе и экологический террор в Нагорно-Карабахском регионе и прилегающих районах Азербайджана, находящихся под оккупацией Армении, создают серьезную угрозу для окружающей среды региона», - говорится в заявлении.

Как отмечается, в результате сильного загрязнения Арменией трансграничных рек возникла большая угроза для животного мира этих водных бассейнов. Наряду с этим, из-за отсутствия технического обслуживания, водохранилища на оккупированных территориях стали источником потенциальной угрозы для проживающего на окрестных территориях населения: «Неприсоединение Армении к Конвенции ООН «Об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер» делает невозможным решение трансграничных водных проблем в рамках международных норм. Резолюция №2085 о преднамеренном лишении воды жителей приграничных районов Азербайджана, принятая ПАСЕ в 2016 г., и отражающая требование по незамедлительному выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий, проведению на месте исследований независимыми инженерами и гидрологами, не выполнена. Наоборот, Армения расширила деятельность в этом направлении. В последние дни Армения, перекрыв реку Инджесу, которая, проходя через село Довех Тавушского района Армении, впадает в водохранилище в селе Кемерли Газахского района, лишила тем самым воды местное население».

В совместном заявлении подчеркивается, что все это является серьезным нарушением принципов международного права и прав человека, а также создает трудности при реализации международных договоров, включая обязательства в рамках Целей устойчивого развития ООН и Парижского соглашения об изменении климата: "Вкупе с экологическим террором, провокационные действия, демонстрируемые за последнее время руководством Армении, наряду с грубым нарушением этой страной-оккупантом международного права и фундаментальных прав человека, продолжают оставаться серьезной угрозой миру и безопасности в регионе. Призываем международное сообщество решительно осудить незаконную деятельность Армении и принять срочные меры для пресечения противоправных действий этой страны-оккупанта".

(Текст: Кямаля Сеидова)