Милли Меджлис Азербайджана заслушал отчет парламентского комитета (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня было проведено первое заседание осенней сессии парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Милли Меджлис.

Председатель комитета Садиг Гурбанов представил отчет по работе, проведенной в комитете в период весенней и внеочередных сессий 2020 года.

Было отмечено, что за отчетный период было проведено пять заседаний комитета, расширенные парламентские слушания, посвященные таким важным для страны вопросам, как управление водными запасами, разрешение существующих в этой сфере проблем.

Гурбанов добавил, что в ходе весенней и внеочередных сессий члены комитета провели многочисленные встречи с избирателями, интересовались их заботами и проблемами.

Члены комитета посчитали отчет удовлетворительным.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)