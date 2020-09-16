Армения прибегает к провокациям, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем - МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Провокации Армении в Товузском направлении вновь показали, что Армения является главным препятствием для стабильности в регионе.

Как передает в среду Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран.

Он отметил, что Армения прибегает к провокациям, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

"Эти провокации являются внешним проявлением внутренних проблем. С момента своего создания Армения не дала региону ничего кроме боли и беззакония. Армения постоянно прибегает к провокациям, чтобы отвлечь внимание от своих внутренних проблем. Мы всегда рядом с Азербайджаном в плане урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана и международного права", - сказал Явуз Селим Кыран.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)