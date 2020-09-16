Армян за границей разгневало не только военное поражение, но и сплоченная активность нашей диаспоры — Госкомитет Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Боль Карабаха в сердце каждого азербайджанца в какой бы точке мира он ни был. Наши соотечественники несут с собой эту боль по всему миру, не забывают сами и не дают забыть о Карабахе. В частности, представители нашей интеллигенции при каждом удобном случае пытаются донести реалии Азербайджана до общественности стран своего проживания и остального мира.

Как сообщили в среду Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, одним из таких представителей интеллигенции является член Центральной партии Швеции и муниципалитета города Партилле Туран Алиев. По его словам, провокация армянских вооруженных сил в Товузе, гибель наших мирных жителей и военнослужащих привели в негодование наших соотечественников как в Швеции, так и во всем мире. Правда, будучи азербайджанцами, они переполнены гордостью, поскольку наша армия решительно пресекла провокации страны-оккупанта Армении и нанесла ей сокрушительные удары, сказал он.

"Поражение страны-оккупанта в последние годы не только на поле боя, но и в области диаспоры вызвало гнев армянской диаспоры за рубежом. Единство и солидарность наших соотечественников, правильное информирование ими общественности, общественно-политических организаций, государственных структур, а также международных организаций стран проживания о реалиях Карабаха и провокации в Товузе, разоблачение армянской лжи, их коварных планов стали для противной стороны крайне неприятной неожиданностью. Это было одной из главных причин спланированных нападений на мирные, санкционированные, цивилизованные митинги, проводимые нашими соотечественниками в разных странах в поддержку нашего государства, армии и народа.

Наши соотечественники, проживающие за пределами Азербайджана, достигают высот практически во всех сферах, а это означает, что в будущем диаспора будкт сильнее. Вдали от Родины мы ни на день не забываем и не должны позволить никому забыть Карабах. Каждый азербайджанец, проживающий за рубежом безотносительно рода занятий должен пропагандировать реалии Карабаха, который является неотъемлемой частью Азербайджана, разоблачать распространяемую диаспорой страны-оккупанта ложь, достойно представлять Азербайджан, проявляя активность в делах диаспоры и лоббизма", - сказал Туран Алиев.

"Тот факт, что Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы находятся под оккупацией армянского государства почти 30 лет, причиняет боль нам - борчалинцам, как каждому азербайджанцу" - сказал живущий в Грузии азербайджанский художник, член Всемирного союза художников ЮНЕСКО Ризван Исмайлов.

"Мы борчалинцы поддерживаем территориальную целостность и справедливую позицию Азербайджана, о чем всегда заявляем на митингах и собраниях. Лично я, как художник, неоднократно участвовал в выставках на эту тему, написал картину "Слезы Ходжалы" и подарил ее местной общине на одном из мероприятий, посвященных Ходжалинскому геноциду.

Гнев и ярость азербайджанцев, чаша терпения которых переполнилась за долгие годы, захлестнули наши сердца после нападений армян на госгранице в направлении Товуза. Мы глубоко потрясены тем, что азербайджанские военнослужащие высокого ранга — генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев, а также другие наши офицеры и солдаты стали шехидами.

Несмотря на то, что неприятель был вынужден отступить в результате решительного отпора азербайджанской армии, нам следует сплотиться в единый кулак, чтобы освободить наши земли, восстановить нашу территориальную целостность.

Мы - борчалинцы поддерживаем азербайджанское государство и армию. Мы Наш шехид Эльшан Мамедов из села Зол Гувеч Болнисского района, погиб во время боев в Карабахе. Это означает, что душой мы всегда с нашим национальным государством, Азербайджаном, и в случае необходимости в рамках закона готовы бороться за свободу наших земель. Победа близка. Потому что справедливость на нашей стороне. Чтобы доказать это мы должны крепить единство. Этого от нас требует кровь Шаха Исмаила, Джавад хана, Мубариза Ибрагимова, Полада Гашимова, текущая в жилах каждого из нас, а также славная память тысяч доблестных шехидов.

Научный работник кафедры Технической термодинамики Университета Росток в Германии, кандидат технических наук Джавид Сафаров считает, что каждый азербайджанец, живущий за границей, заняв жесткую позицию, должен доводить до местного населения голос правды нашего народа об урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

"В донесении до мирового сообщества реалий о Карабахе, представители нашей интеллигенции, живущие за рубежом, должны быть в более тесном контакте с местной общественностью, совместно с посольствами, государственными организациями и общественными объединениями Азербайджана в этих странах, должны проводить различные политические, культурные мероприятия и встречи, правильно и достоверно доводить до общественности реалии в связи с происходящими в регионе событиями. Им следует говорить об Азербайджане, нагорно-карабахской проблеме в местной прессе, на телеканалах, вести работу по пропаганде в соответствии с политическим курсом Азербайджана. И мы стараемся наладить свою работу в соответствии с этим курсом", - сказал Сафаров.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)