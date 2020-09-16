В Азербайджане изменились требования по созданию сайтов госорганов в связи с соблюдением норм государственного языка

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление №189 от четвертого сентября 2012 года "Об утверждении "Требований по созданию и управлению интернет-информационными ресурсами государственных органов"".

Как передает в среду Trend, согласно постановлению, подписанному премьер-министром Али Асадовым, в постановление №189 от четвертого сентября 2012 года "Об утверждении "Требований по созданию и управлению интернет-информационными ресурсами государственных органов"" вносится пункт 8.4 в следующего содержания:

"8.4. В интернет-информационном ресурсе государственного органа должно быть обеспечено соблюдение норм государственного языка.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)