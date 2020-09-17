Делегация Милли Меджлиса совершит официальный визит в Россию

БАКУ /Trend/ - Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой 21 сентября совершит официальный визит в Россию.

Как сообщили в четверг Trend в Милли Меджлисе, в состав делегации вошли депутаты парламента и официальные лица Аппарата Милли Меджлиса.

В ходе визита спикер Милли Меджлиса встретится с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко, председателем Государственной Думы Федерального Собрания России Вячеславом Володиным, будет проведен обмен мнениями касательно сегодняшних и будущих направлений развития межпарламентских связей.

Во время визита ожидается выступление председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой в пленарном заседании Совета Федерации Федерального Собрания России.

Во время пребывания в Государственной думе России будет проведена церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между Милли Меджлисом Азербайджана и Госдумой РФ.

Также предусмотрена встреча спикера Милли Меджлиса с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Во время встреч в рамках визита состоится обмен мнениями касательно осуществления регулярных визитов на уровне парламентов, обмена опытом и информацией в законодательном процессе, участия делегаций во влиятельных международных организациях, путей урегулирования региональных конфликтов, укрепления связей в экономической, политической, культурной, гуманитарной сферах и других вопросов.

Визит завершится 23 сентября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)