Помощник Президента Азербайджана посетил воинские части и подразделения пограничной дивизии "Газах" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджана генерал-полковник Магеррам Алиев и начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев 18 сентября 2020 года совершили поездку в воинские части и подразделения пограничной дивизии "Газах" пограничных войск ГПС.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственной пограничной службе, в рамках визита было проверено состояние исполнения поручений Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего ВС Ильхама Алиева, произведен осмотр условий службы и быта военнослужащих, организована встреча с пограничниками, несущими службу на пограничных боевых пунктах, на государственной границе с Арменией.

Гости ознакомились с ходом военных строительных работ в отдельной пограничной дивизии "Газах", с мероприятиями по дальнейшему укреплению необходимой пограничной и оборонной инфраструктуры на государственной границе, даны поручения в направлении повышения боеготовности воинских частей и подразделений, обеспечения неприкосновенности государственной границы и безопасности личного состава.

(Текст: Турал Гараджаев)