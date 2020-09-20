Игорь Бабушкин провел переговоры с послами Азербайджана, Казахстана и Туркменистана

Сегодня в Москве губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел серию встреч с послами прикаспийских государств. Состоялись его переговоры с послом Азербайджана Поладом Бюльбюль-оглы, послом Казахстана Ермеком Кошербаевым и послом Туркменистана Батыром Ниязлиевым. Переговоры с иранским послом Каземом Джалали состоялись ранее в режиме видеоконференцсвязи, сообщает Trend.

В ходе встреч стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере инвестиций и торговли, транспорта и логистики, промышленности и сельского хозяйства, туризма и образования.

С послом Туркменистана особое внимание уделили теме судостроения. Обсудили договоренность строительства на астраханских верфях серии судов для Туркменистана – двух сухогрузов-контейнеровозов и двух судов специального назначения.

На встрече с послом Казахстана акцент был сделан на развитии взаимной торговли, в которой активно участвует астраханский малый и средний бизнес. Обсуждалась возможность создания крупного логистического центра приграничной торговли.

С послом Азербайджана Игорь Бабушкин говорил о планах по открытию в Баку Астраханского делового центра и готовящихся к реализации на его базе проектах. Также речь шла о работе по наращиванию грузоперевозок по маршруту «Астара – Баку – Астрахань» в рамках МТК «Север-Юг».

Общей темой всех встреч стало привлечение в регион прямых инвестиций из стран Прикаспия. Игорь Бабушкин рассказал послам о работе ОЭЗ «Лотос» и создании новой портовой экономической зоны. Он пригласил компании из прикаспийских государств к участию в этих проектах.

Обсуждались дальнейшие перспективы сотрудничества в сфере туризма, в частности развитие круизного туризма на Каспии в рамках проекта «Каспийская круизная линия». Его запуск планируется в 2021 году. Особое внимание было уделено необходимости скорейшего возобновления прямых авиасообщения с прикаспийскими государствами.

Также на переговорах были затронуты вопросы образования. В Астраханской области учатся около четырех тысяч студентов из стран Прикаспия. Игорь Бабушкин выразил заинтересованность региональных учебных заведений в увеличении их количества и в дальнейшем расширении направлений межвузовского взаимодействия.

В свою очередь каждый из послов заявил о готовности оказывать всестороннее содействие Астраханской области в продвижении товаров и услуг на рынки своих стран, наращивании объемов взаимной торговли, привлечении заказов для судостроительных предприятий, открытии новых совместных предприятий.

Губернатор Игорь Бабушкин пригласил руководителей дипломатических миссий Азербайджана, Казахстана и Туркменистана в Астрахань на Каспийский медиафорум-2020. Форум станет главным событием осени в Каспийском регионе.