Армянская сторона однозначно готовится к военным действиям — политолог

БАКУ /Trend/ - Нет сомнений относительно того, что армянская сторона активно готовится к военным действиям в зоне Нагорно карабахского конфликта. Об этом сказал Trend руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

По его словам, учащающиеся провокации со стороны Армении как на линии фронта, так и в районе азербайджано-армянской государственной границы, стремление армянской стороны закупить большое количество военной техники однозначно говорит о том, что армянская сторона ведет подготовку к войне.

«Азербайджан неоднократно обращал внимание на то обстоятельство, что кроме внешних признаков, говорящих о подготовке Армении к войне есть и соответствующая информация, которая свидетельствует об этом. К большому сожалению такие действия армянской стороны сопровождаются провокацией в политической плоскости», - сказал Велизаде.

Он уточнил, что данная политическая провокация характеризуется неоднократными посещениями оккупированных территорий самим Пашиняном, членами его семьи, высшим военным руководством Армении.

«Эти визиты свидетельствуют о том, что Армения ведет работу по укреплению своего присутствия на оккупированных территориях», - сказал Велизаде.

Политолог напомнил, что не так давно Пашинян демонстративно провел т.н. «инаугурацию в Шуше».

«Этот факт естественно был замечен со стороны Азербайджана, и вызвал справедливое негодование, поскольку способствует усилению конфронтации в регионе конфликта. Все эти действия происходят на глазах международного сообщества и Минской группы ОБСЕ. На этом фоне действия армянской стороны выглядят все более и более вызывающими», - сказал Велизаде.

Велизаде также коснулся сообщений о переселении Арменией беженцев из Ливана и Сирии на оккупированные территории.

«Данные действия абсолютно недопустимы и должны вызвать справедливую гневную реакцию не только Азербайджана, но и всего мирного сообщества. Однако ничего такого не происходит, реагирует все больше только азербайджанская сторона», - сказал Велизаде.

По словам Велизаде, чтобы обезопасить себя, Армения предпочитает прятаться за спинами своих союзников по ОДКБ.

«Чтобы недопустить дальнейшего скатывания ситуации к войне конечно необходимы усилия Минской группы ОБСЕ. Необходимо активизировать переговорный процесс, который по словам главы государства фактически не ведется. Это — из ряда вон выходящая ситуация и мы должны довести до сведения сопредседателей Минской группы, что если ситуация , линия поведения Армении не изменится, война становится неизбежной и вся ответственность целиком и полностью ложится на плечи Армении», - подытожил Велизаде.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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