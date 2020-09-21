Ни одна из стран ОДКБ не горит желанием открыто поддержать агрессора — российский аналитик

БАКУ /Trend/ - Ни одна из стран ОДКБ не горит желанием открыто поддерживать агрессора. Об этом сказал Trend российский историк и политический аналитик Олег Кузнецов.

По словам Кузнецова, Армения как государство-агрессор не соблюдает нормы международного права, поэтому говорить о том, что она нарушает какие-то принятые на себя международные обязательства, невозможно.

«Все действия Армении в Нагорном Карабахе находятся вне норм международного права, вне закона,морали и нравственности, поэтому давно пора прекратить применять к Армении какие-то международные стандарты и правила. Своими действия она поставила себя вне закона», - сказал Кузнецов.

Комментируя стремление Армении вовлечь Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к военным действиям в рамках конфликта, Кузнецов сказал, что ни одна из стран этого военно-политического альянса не горит желанием открыто поддерживать агрессора.

«Вы сами прекрасно помните, что обращение Армении за помощью в ОДКБ осталось, как сказано в Библии, "гласом вопиющего в пустыне". Ни одна из стран этого военно-политического альянса не горит желанием открыто поддерживать агрессора, а если кто и делает это, то втайне, но все тайное, как известно, все равно становится явным. Я более чем уверен, что ни одна из стран ОДКБ не поддержит своими вооруженными силами Армению в открытой войне с Азербайджаном за Карабах, и даже Россия», - сказал он.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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