Президент Ильхам Алиев выступил с призывом к мировому сообществу — депутат

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на Заседании высокого уровня, посвященном 75-летию ООН, вновь твердо обозначил национальные интересы нашей страны, довел справедливую позицию Азербайджана до всего мира. Выступая от имени Азербайджана, он разоблачил суть армянской агрессии обосновав на фактах, что она грубо нарушила Устав ООН и не соблюдает нормы международного права. "Присоединившись к Уставу ООН, все государства-члены обязались воздерживаться от угрозы и применения силы против политической независимости и территориальной целостности какой-либо страны. Однако Армения грубо нарушила свои обязательства и применила военную силу против Азербайджана. Армения оккупировала Нагорно-Карабахский регион и семь прилегающих к нему районов Азербайджана. Принятые в 1993 году четыре резолюции Совета Безопасности ООН требуют полного, немедленного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских земель. К сожалению, Армения все еще продолжает игнорировать эти резолюции.", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Об этом во вторник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Тамам Джафарова.

Депутат подчеркнула, что Армения подвергла этнической чистке азербайджанское население на оккупированных территориях. В результате этого более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Армения, также грубо нарушая нормы международного права, проводит политику незаконного заселения оккупированных территорий, уничтожает принадлежащие азербайджанскому народу исторические и религиозные памятники.

"Несмотря на все это, международные организации, в том числе Минская группа ОБСЕ, либо безразличны к противоправным действиям Армении, либо их решения и резолюции остаются на бумаге. Всем известно, что четыре резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году, требуют полного, немедленного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Однако Армения до сих пор продолжает игнорировать эти резолюции. Наряду с этим страна-оккупант продолжает демонстрировать агрессивную позицию. Так, премьер-министр Армении объявил о создании вооруженных формирований из гражданских добровольцев, состоящих из десятков тысяч мирных жителей, которые будут принуждены к участию в военных действиях против Азербайджана. Это наглядно демонстрирует новые агрессивные намерения руководства Армении. Министр обороны Армении угрожает Азербайджану заявлениями о "новой войне за новые территории". Разумеется, все эти агрессивные действия — показатель беспомощности противника и его деструктивной "политики". Всем известно, Армению не сравнить с Азербайджаном как в политико-экономическом, так и военном плане", - сказала Тамам Джафарова.

Депутат также отметила, что текущая ситуация позволяет сказать, что неприятель не воздержится от реализации своих злокозненных замыслов. Президент Ильхам Алиев также затронул этот вопрос в своем выступлении: "Агрессивная риторика и провокации демонстрируют, что Армения готовится к новой агрессии против Азербайджана. Мы призываем ООН и международное сообщество сдерживать Армению от очередной военной агрессии".

"Выступление Президента Ильхама Алиева на Заседании высокого уровня, посвященном 75-летию ООН, наряду с демонстрацией представителям стран-членов организации силы, принципиальной, решительной позиции нашего государства, также показало, что территориальная целостность Азербайджана не является предметом обсуждений, конфликт может быть урегулирован только путем освобождения оккупированных земель", - подытожила Тамам Джафарова.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)