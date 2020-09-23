Государственная регистрация рождения и смерти в Азербайджане будет осуществляться в электронном виде

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о расширении применения электронных услуг в области государственной регистрации актов гражданского состояния.

Согласно указу, обращения для государственной регистрации рождения или смерти будут подаваться в электронном порядке, документы, подтверждающие рождение или смерть будут составляться в форме электронного документа, свидетельства и справки в связи с регистрацией рождения и смерти будут выдаваться в электронной форме.

С подробностями можно ознакомиться по ссылке.

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