Президент Ильхам Алиев: Второй этап – это благоустройство поселка Бибиэйбат

БАКУ /Trend/ - Второй этап - это благоустройство поселка Бибиэйбат.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями Балаханы после ознакомления с работами по благоустройству, проведенными в бакинском поселке.

"Ведущие международные финансовые структуры также отмечают, что нефть в Азербайджане служит улучшению благосостояния людей. Потому что сейчас сокращение бедности, безработицы является ярким примером этого. В богатых нефтью странах в некоторых случаях процветает безработица. Нищета, социальная несправедливость и другие проблемы приобрели в обществах этих стран серьезный характер. А в Азербайджане нефть служит благосостоянию народа, развитию нашей страны", - сказал глава государства.

По его словам, Балаханы и Бибиэйбат - самые древние нефтяные центры мира.

"Отсюда началась добыча нефти в мире. В настоящее время аналогичный проект реализуется в поселке Бибиэйбат. Там мы в первую очередь очистили Бибиэйбатскую бухту. Вы помните в каком состоянии она была? Страшно было смотреть, все черным-черно - вся земля черная, море черное, эти скважины, эти опоры черные, словно это была зона экологической катастрофы. Но сейчас там разбит парк. Некоторые соревнования Европейских игр мы провели там. Сейчас оттуда начинается марафон. Там созданы городок искусств и спортивный городок, крупнейший Дворец водных видов спорта нашей страны, бульвар. А второй этап - это благоустройство поселка Бибиэйбат", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что в то время дал указание в Бибиэйбате, сказал, что весь мир должен знать, что здесь была пробурена первая нефтяная скважина.

"Но есть ли какой-либо памятник, отражающий это? Нет. Поэтому я предложил, чтобы там из старинных предметов, строительных материалов создали как памятник макет нефтяной вышки. Сейчас иностранные гости видят, где была пробурена самая древняя в мире нефтяная скважина. Конечно же, на этом месте. Я недавно сказал, что если бы в то время Азербайджан был независимым, если бы в то время та нефть досталась нашему народу, то сегодня мы могли быть самой богатой страной мира. Но когда мы обрели независимость, Балаханы и Бибиэйбат находились в условиях экологической катастрофы. И что это дало нашему народу? Это уже риторический вопрос. Поэтому сегодня мы должны превратить эти места из зон экологической катастрофы в зоны экологического рая, и мы делаем это", - отметил Президент Ильхам Алиев.