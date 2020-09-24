Президент Грузии приняла главу МИД Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Грузию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 24 августа встретился с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Как сообщили в четверг Trend в МИД, Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Джейхуна Байрамова с назначением на пост министра иностранных дел и передала ему свои искренние пожелания. Также выразила надежду на то, что за время деятельности министра будут предприняты шаги для дальнейшего укрепления отношений между двумя странами. Президент Саломе Зурабишвили попросила передать ее искренние приветствия Президенту Азербайджана.

В свою очередь, министр Джейхун Байрамов передал противной стороне приветствия Президента Азербайджана.

Министр отметил, что в рамках визита были проведены очень полезные дискуссии о сотрудничестве на высшем уровне между двумя странами. Было отмечено, что две страны придают одинаковое значение развитию отношений во всех трех сферах - политической, экономической и гуманитарной.

Отметив неурегулированные и представляющие серьезную угрозу региональной безопасности конфликты, стороны сообщили, что занимают аналогичную позицию по их урегулированию. Было подчеркнуто, что наши страны уважают суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга.

Было отмечено успешное сотрудничество между нашими странами как в двустороннем формате, так и в многостороннем в рамках международных организаций.

Обсуждались экономические, энергетические и транспортные проекты, реализуемые с участием двух стран. Состоялся обмен мнениями о дальнейшем расширении возможностей региональных коридоров. Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в туристической, гуманитарной и культурной сферах.

Президент Грузии подчеркнула важность обеспечения мира и стабильности в регионе.

Министр Джейхун Байрамов, в свою очередь, привлек внимание противной стороны к агрессивной политике Армении и ее серьезным последствиям, проинформировал Президента Грузии о последних провокационных действиях руководства Армении. Была подчеркнута важность урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Была отмечена большая необходимость солидарности и сотрудничества между государствами в условиях текущей пандемии, подчеркнуто наличие координации и сотрудничества между двумя странами на высоком уровне.

В завершение встречи Президент Саломе Зурабишвили пригласила Президента и Первого вице-президента Азербайджана посетить Грузию с официальным визитом.

В ходе встречи были обсуждены также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)