Президент Ильхам Алиев: Незаконное присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана является большой угрозой региональному миру и безопасности

БАКУ /Trend/ - Незаконное присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана является большой угрозой региональному миру и безопасности.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении в видеоформате на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Армения пытается сорвать мирный процесс, осуществляемый при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Цель Армении – сохранить нынешний статус-кво, связанный с оккупацией, и добиться аннексии оккупированных территорий. В противовес конструктивной позиции Азербайджана премьер-министр Армении целенаправленно подрывает формат и суть переговорного процесса. Его заявление «Карабах – это Армения» является серьезным ударом по переговорному процессу. Его неприемлемые «семь условий» нами были отвергнуты. У нас единственное условие для достижения мира: вооруженные силы Армении должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана. Весь мир признает Нагорный Карабах как составную часть Азербайджана», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что премьер-министр Армении объявил о создании вооруженных групп ополченцев, состоящих из десятков тысяч гражданских лиц, которых будут принуждать к участию в военных операциях против Азербайджана.

«Министр обороны Армении призывает к «новой войне за новые территории». Армения угрожает нанесением ударов по крупным городам и важной гражданской инфраструктуре Азербайджана – Мингячевирскому водохранилищу и расположенному близ Баку одному из крупнейших в мире нефтегазовых терминалов – Сангачальскому терминалу, который обеспечивает энергетическую безопасность десятков государств», - сказал он.

«Армения привлекает наемников и террористов из разных стран, использует их против Азербайджана. Армения – страна, спонсирующая терроризм. Армения совершила более 30 террористических актов против Азербайджана. У нас есть достоверные данные о присутствии на наших оккупированных территориях армянской террористической организации АСАЛА. Армянские террористы убили 24 турецких дипломатов. Член террористической организации АСАЛА по имени Варужан Карапетян, который совершил террористический акт в парижском аэропорту Орли, убив граждан различных стран, впоследствии был экстрадирован в Армению и помилован президентом Армении. Этот террорист воспринимается в Армении как герой», - отметил Президент Ильхам Алиев.