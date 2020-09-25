Магеррам Алиев: "Существование Армении, как государства, также окажется под вопросом" (ИНТЕРВЬЮ)

БАКУ /Trend/ - Trend представляет вашему вниманию интервью помощника Президента Азербайджанской Республики – заведующего отделом по военным вопросам Администрации Президента, генерал-полковника Магеррама Алиева.

- Магеррам муаллим, как бы Вы прокомментировали заявления Президента Ильхама Алиева, высказанные во время интервью телеканалам АзТВ, Общественное телевидение, Real TV, а также на заседании высокого уровня, посвященном 75-летию ООН, в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в связи с оккупационной политикой Армении и нарушением ею мирных переговоров?

- Прежде всего отмечу, что каждое заявление, каждое мнение господина Президента Ильхама Алиева – это важный месседж всему миру. Потому что Азербайджан, особенно в последний период, обладает статусом страны, превратившейся из региональной силы в международную. Мы можем показать это и на примере трансфера экономических и других проектов, осуществляемых нашей страной в Кавказском регионе, в проекты мирового значения. В целом, неоспорим тот факт, что в результате многогранных реформ, проводимых Президентом Ильхамом Алиевым, наша страна превратилась в страну, к которой прислушиваются. Проводя анализ именно подобных факторов, видно, что выступления и заявления главы государства сразу же оказываются в центре внимания всего мира, и это – реальность, аксиома. Кроме того, в результате мнений, высказанных им по поводу агрессорской и оккупационной политики Армении против Азербайджана, сегодня международное сообщество поддерживает справедливые призывы нашей страны, осуждает политику армян, опирающуюся на вандализм, террор, поддерживает наши требования по освобождению находящихся под оккупацией наших земель. В частности, мы увидели и стали свидетелями этого во времятовузских событий. Если провести анализ в данном контексте, то можно прийти к выводу, что выступление в ООН главы Азербайджанского государства шестым по счету среди 182 стран мира является свидетельством уважения и почтения на международном уровне к Президенту Ильхаму Алиеву и как главе Азербайджанского государства, и как председателю Движения неприсоединения.

Доводя до внимания осуществление Арменией на оккупированных территориях этнической чистки против азербайджанского населения, превращение более миллиона азербайджанцев в беженцев и вынужденных переселенцев, совершение Ходжалинского геноцида, осуществление политики незаконного заселения, грубо нарушая нормы международного права, уничтожение на оккупированных территориях исторических, культурных и религиозных памятников, принадлежащих азербайджанскому народу, Президент страны Ильхам Алиев наряду с тем, что призывает международную общественность воздерживать Армению от очередной военной агрессии, также подчеркивает, что, в противном случае, не останется другого пути, как выполнить свои права на освобождение азербайджанских земель другими средствами, то есть, военным путем.

Так, как в течение всего этого времени азербайджанское население, проживающее в приграничной зоне, было вынуждено стоять лицом к лицу с армянскими вандалами и террористами. Однако, несмотря на разрушения, человеческие жертвы, на то, что армянские военные формирования обстреливают пункты проживания гражданского населения, азербайджанцы не покидают свои дома, наоборот, демонстрируют отвагу. Потому что азербайджанский народ верит нашим Вооруженным силам. Решительное пресечение совершенных в различное время Арменией провокаций, то, что враг неоднократно понес тяжелые потери и был отброшен назад, подтверждают силу нашей армии. Как говорит наш Президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами господин Ильхам Алиев, терпение Азербайджанского государства, народа не безгранично. Мы не будем сидеть еще 25 лет и ждать решения конфликта путем переговоров. Этот вопрос должен найти конкретное решение. Сегодня в Азербайджане сформировалась однозначная позиция – наши земли должны быть освобождены от оккупации. Сегодня Азербайджан делает свой выбор. Мы освободим наши земли от оккупации военным путем. В результате, существование Армении, как государства, также окажется под вопросом.

С чувством сожаления и обеспокоенности отмечаю, что всей мировой общественности известно, что Армения создала на оккупированных азербайджанских землях очаги террористов, там проводятся военные учения с террористами и осуществляется торговля активных наркотических средств. А это представляет серьезную угрозу не только для Азербайджана, но и всех соседних стран, всего человечества.

Также отмечу, что сегодня азербайджанский народ и здравомыслящее молодое поколение, воспитывающееся в духе высокого патриотизма, являются сторонниками освобождения наших земель военным путем. Кроме того, финансовое обеспечение в области осуществления проектов и мероприятий особого оборонного характера по обеспечению обороноспособности и безопасности страны, дают основу полагать, что в последующие годы этот фактор сохранит свой приоритет. Для возвращения наших земель у нас имеется достаточное количество живой силы, грамотный, обладающий высоким военно-тактическим уровнем офицерский состав, военно-техническая сила, отвечающая самым современным стандартам, мощная армия.

В том числе, как я отметил, мы в максимальной степени старались для решения конфликта мирным путем, однако, как видно, нынешняя «пашинянская власть» Армении привела к приостановлению переговорного процесса. С этой точки зрения, если завтра страна-оккупант окажется в положении, которое приведет к тяжелым последствиям, то ответственность за это будет нести военно-политическое руководство этой страны. Поэтому мы надеемся, что международное право будет работать и в отношении Азербайджана, и резолюции ООН послужат решению Нагорно-Карабахского конфликта точно так же, как они немедленно приводятся в рабочее состояние в связи с проблемами, возникающими в других странах.

- Господин генерал-полковник, в последние годы атмосфера стратегического сотрудничества регулярного характера между Азербайджаном и Турцией развивается по восходящей во всех сферах, в том числе военной области. Как по-Вашему, какой вклад может внести эта атмосфера единства и равенства в регионе для наших стран?

- Я разъяснял данный вопрос и в своих предыдущих интервью и заявлениях. Считаю, что непоколебимое единство между двумя братскими странами вечно и необратимо. Но, еще раз хочу напомнить и ответить на вопрос более подробно. Помните, некоторое время назад Президент Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного в нашу страну посла Греции, выразил свою решительную позицию и поддержку именно Турции в отношении актуального и сегодня спорного вопроса вокруг акватории Восточного Средиземноморья. В таком случае, то есть, в подобных вопросах, Президент Азербайджана на высоком дипломатическом языке дал ответ тем, кто пытается говорить с братской страной на языке угрозы, что вызвало гордость у каждого из нас – я бы сказал, у всего великого тюркского мира. Не напрасно от представителей государства и правительства до простых граждан Турции каждый приветствовал решительные заявления Президента Ильхама Алиева, расценил это как очередной пример нерушимого братства. Напомню, что Азербайджан и ранее демонстрировал подобную поддержку Турции. Несколько лет назад – во время попыток государственного переворота со стороны террористической организации FETO руководитель нашей страны немедленно сделал заявление и решительно подчеркнул, что Азербайджанское государство и народ во всех смыслах находится рядом с Турецким государством, властью и народом. Здесь я хочу особо подчеркнуть, что вышеотмеченный вопрос является не только показателем официальных соглашений, достигнутых между двумя стратегическими и союзными странами, это одновременно наглядное свидетельство того, что единство двух братских стран неизменно и вечно. Потому что Турецкое государство также постоянно поддерживает позицию Азербайджана в решении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Военные учения, осуществляемые на фоне последних событий, также являются наглядным свидетельством этой поддержки, опирающейся на долгие годы. Две страны уже соединились в единый кулак и никто не сможет разрушить это единство.

В последующие годы между нашими странами также неоднократно проводились военные учения. В частности, во время военного парада, прошедшего на площади Азадлыг, азербайджанские и турецкие солдаты шагали в одном ряду, речи верховных главнокомандующих обеих стран на параде были вписаны в нашу общую историю как один из самых наглядных показателей азербайджано-турецкого союзничества.

Политический, экономический строй мира уже меняется, в частности, на Кавказе, в регионах Восточного Средиземноморья, Ближнего Востока и др., появились новые влиятельные центры. Одним из таких является официальная Анкара. И то, что в данном контексте Баку разделяет позиции Анкары, несомненно, очень серьезно беспокоит наших недоброжелателей.Состоялись двусторонние, крупномасштабные, очень близкие к боевым условиям военные учения вооруженных сил Турции и Азербайджана. Эти учения прошли в Баку и других районах и городах, а также в Нахчыване. Это доказывает, что вышеотмеченная реальность действительно потрясает врага и ряд зарубежных кругов, покровительствующих врагу, уже сейчас чувствуют горечь предстоящего поражения. Безусловно, мы анализируем эту реальность как с военной, так и других точек зрения, и на основе азербайджано-турецкого братства всегда готовы дать достойный, жесткий, решительный, наносящий поражение ответ любой угрозе. Эта истина уже подтвердила себя достаточно неоспоримыми доказательствами – сегодня успехи, достигнутые в регионе, являются совместными усилиями непосредственно Турции и Азербайджана.

- Кстати, на днях дан старт процессу привлечения к военным учениям военнослужащих запаса. Что можете сказать о целях этих учений?

- Отмечу, что осуществляемые военные учения обосновываются на многих важных моментах и, в то же время, как важный военный оперативный план, имеют большое значение в укреплении боевых навыков в армии и усилении у военнослужащих веры в победу. В последние годы одним из особенно важных вопросов в армейском строительстве Азербайджана является регулярное проведение учений в военных подразделениях различного назначения. Исходя из этого фактора, могу сказать, что в необходимых случаях к учениям будут привлечены и военнообязанные запаса, что является составной частью военных планов. С другой стороны, крайне важно привлечение к учениям военнослужащих в запасе с точки зрения изучения включенных в боевой арсенал нашей армии современного оружия и техники, многочисленных механизмов военного оборудования, а также изучения боевых секретов. Если сказать точнее, каким бы важным ни был человеческий фактор, его вооружение, военная сила также являются одними из самых важных моментов в армии. В результате осуществляемой Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым продуманной политики сегодня Азербайджан обладает самой сильной армией на Южном Кавказе. В настоящее время в арсенале Азербайджанской армии имеются вооружения, являющиеся самыми последними новшествами мировой военной промышленности. Сегодня многие государства мира могут позавидовать боеприпасам и технике, имеющимся в арсенале Азербайджанской армии. В общем, военные учения имеют важное значение в жизни военнослужащих в запасе – солдат, прапорщиков и офицеров. Подобные учения наряду с тем, что подтверждают их военные способности, также служат повышению боевого духа, усовершенствованию боевых навыков. Проведение вместе с личным составом Азербайджанской армии совместных регулярных широкомасштабных боевых учений на линии фронта опираются на отмеченные мною основы. На основе поручений Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева и в соответствии с годовым планом военной подготовки армии к проводимым учениям привлекаются как боевые подразделения различного назначения, так и офицеры, прапорщики и рядовые в запасе, что служит повышению боевого духа, вызывает страх у врага. Не зря армянские медиа и сегменты социальных сетей не скрывают свою большую обеспокоенность в связи с призывом на службу военнослужащих в запасе.

- Магеррам муаллим, отсюда возникает вопрос. Руководство Армении незаконными путями привлекает наемные вооруженные силы из различных стран. Можно ли связать это с тем, что вражеская страна не доверяет своей армии?

- Конечно же, это так. Рост царящих в армии Армении фактов произвола, гибели солдат, дезертирства доказывает, что их армия так называется только в документах. На самом же деле оставшиеся с советских времен старое оружие и техника армии Армении, можно сказать, находятся в непригодном состоянии. Они только время от времени, совершая сделки с мафией по продаже оружия, пытаются овладеть определенным оборудованием. Было бы неправильно называть это глобальной модернизацией армии. Конечно, не только рядовые, но и офицеры не заинтересованы проходить службу в такой слабой армии. Из интервью члена армянской диверсионной группы, захваченного недавно в ходе очередной провокации Армении, видно, что военная риторика руководства их страны является признаком боязни и беспокойства. Если учесть, что сегодня руководство Армении не способно обеспечить свою армию не только с военно-технической точки зрения, но даже живой силой, незаконными путями осуществляет трансфер связанных с террористической сетью наемных бойцов из различных стран Ближнего Востока, значит, ситуация становится полностью ясной. В этом смысле могу сказать, что сильная Азербайджанская армия обладает правом проводить антитеррористические операции не только против оккупационной политики Армении, но и против международного террора. Это полностью соответствует нормам международного права, это законно и справедливо.

- Господин генерал-полковник, Пакистан - одно из дружественных Азербайджану государств, оказывающих наибольшую поддержку азербайджанской стороне в нагорно-карабахском конфликте. В целом, как Вы оцениваете роль и место Пакистана в данном вопросе?

- Вы совершенно верно отметили, что с момента развязывания карабахского конфликта Исламская Республика Пакистан наряду с Турцией всегда первой оказывала поддержку Азербайджану. Эта страна одной из первых признала нашу независимость. И в этом, наряду с историческими, есть и духовные аспекты, поскольку связь между Азербайджаном и Пакистаном олицетворяет незыблемость и нерушимость.

В то же время Азербайджан и Фонд Гейдара Алиева, снискавший авторитет во всем мире, неизменно оказывали поддержку дружественному пакистанскому государству и народу Пакистана. Азербайджан поддерживал Пакистан во время стихийных бедствий, при строительстве различных учебных заведений, оказывал содействие по ряду других вопросов. Пакистан поддерживал нашу страну в международных организациях. Мы сотрудничаем, в том числе, и в военной сфере.Однако самое главное состоит в том, что дружественная и братская Азербайджану страна, наряду с поддержкой и проявлением солидарности с нашей страной, до сих пор не установила дипломатических отношений с Арменией и не признала ее как государство. Фундамент этой политики был заложен общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, начавшим укреплять отношения с Пакистаном. Сегодня эта политика успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым. Высказывание главы государства “Азербайджан по всем вопросам рядом с Пакистаном” лишний раз доказывает, что этот союз зиждется на прочной основе. Говоря о военно-политическом факторе в сотрудничестве Азербайджана с братской страной, хочу напомнить, что в заключенном в 2002 году соглашении между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Пакистан о сотрудничестве в оборонной и военной сфере отражены приоритетные направления партнерства двух стран в военно-политической области. Это соглашение способствовало еще большему расширению двусторонних связей в военной сфере.

Также отмечу, что братский Пакистан предлагает нам различную продукцию оборонной промышленности. Подписание в 2015 году Декларации о стратегическом сотрудничестве между двумя странами возвело на качественно новый уровень сотрудничество в сфере образования по вопросам безопасности, военного дела и военно-технического направления. Статистические данные лишний раз подтверждают это. Так, за последние три года в военной сфере из Пакистана в Азербайджан было совершено 52 визита, а из Пакистана в нашу страну - 42. До настоящего времени более 350 азербайджанских военнослужащих были слушателями различных военных курсов в Пакистане.

Встречи между нашими странами продолжаются и ныне. В начале сентября в ходе визита в Москву министр обороны Закир Гасанов провел встречу с председателем Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Надимом Разой. На встрече было выражено удовлетворение степенью развития традиционно дружественных двусторонних отношений и взаимного доверия между нашими народами, а также уровнем стратегического партнерства. На повестке встречи, наряду с другими важными вопросами, были вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в области безопасности, военного, военно-технического и военного образования, борьбы с терроризмом, углубления взаимодействия между ВВС и ВМС, а также проведения совместных военных учений. Все это является ярким примером плодотворного сотрудничества, дружбы и братства между нашими странами.

Отмечу, что все - от высокопоставленного государственного чиновника до рядового гражданина, испытывают чувство любви и симпатии к Пакистану.. Воодушевляет аналогичное отношение к нам.

- Магеррам муаллим, вернемся к вопросу об оккупационной политике Армении, а именно, к деятельности Эчмиадзина. Не кажется ли Вам, что и в этом вопросе вражеская сторона уступает Азербайджану?

- К сожалению, армянская церковь никогда не выступала с миротворческих позиций. Не стоит забывать ту роль, которую сыграл Эчмиадзин в развязывании и разжигании карабахского конфликта, убийстве наших сограждан. До сих пор на нашем телевидении сохранены соответствующие архивные кадры. В целом, Эчмиадзин демонстрирует враждебную позицию не только против тюркского, но и всего мусульманского мира. Так сложилось исторически, есть это и сегодня. Не только католикос всех армян Гарегин, но и Эчмиадзинский католикосат, обосновавшийся во многих уголках мира, словно, бросает вызов всему миру, утверждая, что якобы весь мир принадлежит армянам, при этом клевеща, отрицая и перевирая исторические факты.

Приведу пример. После мощного взрыва, произошедшего в столице Ливана Бейруте на территории под названием Бурдж Хамуд, где компактно проживают армяне, и повлекшего многочисленные человеческие жертвы, весь мир сосредоточил внимание на геополитической обстановке на Ближнем Востоке. Было налицо смятение Армении. Как уже отмечалось, в стране, где произошел взрыв, проживают порядка 400 тысяч армян, и большинство из них - в населенном пункте Бурдж Хамуд.

Но дело не только в этом. Ни для кого не секрет, что на протяжении истории армяне, вынашивающие оккупационные планы и приверженные захватническим взглядам, расселялись по всему миру, сколачивая террористические и военно-политические группировки, в том числе проводя антитюркскую политику и динамично продвигаясь в направлении претворения в жизнь своих территориальных притязаний. Именно Ливан стал одним из главных опорных пунктов армянского лобби, построившего подобные центры в ближневосточном регионе. Фундамент подпольной армянской террористической организации "АСАЛА“ и ближневосточной ветви "Дашнакцутюн" был заложен именно в Ливане, и произошло это с благословения Эчмиадзина. Неслучайно именно в Ливане была основана ближневосточная ветвь террористической организации “АСАЛА”, которой армяне гордятся и по сей день, а также ближневосточная ветвь “Дашнакцутюн”. Ни для кого не секрет, что в этой стране функционируют и другие незначительные военные группировки.

Кстати, хотел бы напомнить еще один факт. Сегодня в Ливане действуют церковные центры под названием «большой киликийский дом», который возглавляет армянский католикос Арам I. Это тот самый Арам, который делал многочисленные заявления в социальной сети YouTube с требованием присоединения Карабаха к Армении, а также о том, что мир принадлежит армянам.Несмотря на это, благодаря успешной внешней дипломатии Азербайджанского государства на пути Эчмиадзинской церкви ставятся непреодолимые преграды. Мировое сообщество уже знает и понимает, что мировое армянство уже не так сильно, как прежде, и его ослабление является непосредственным результатом сильной дипломатической политики Азербайджанского государства. Никакие армянские интересы уже не могут устоять перед нашей силой.

- Господин генерал-полковник, в мире продолжает бушевать COVID-19, и Азербайджан добился ряда успехов в борьбе с ним. Какая работа проводится в наших воинских частях в борьбе с коронавирусной инфекцией?

- Коронавирусная инфекция и сегодня стремительно распространяется в мире. Следуя рекомендациям и требованиям Всемирной организации здравоохранения и необходимости осуществления ряда неотложных мер, в Азербайджане были достигнуты успешные результаты. Об этом свидетельствуют последовательные достижения в борьбе с COVID-19 благодаря решительности и устойчивому вниманию Президента Ильхама Алиева. Однако помимо сделанного, хотел бы сказать и о том, что проведена и проводится очень важная работа по борьбе с инфекцией в наших воинских частях, различных объектах военного назначения. Напомню, что в соответствии с поручениями Верховного главнокомандующего, господина Президента Ильхама Алиева, министр обороны подписал приказ и утвердил план мероприятий для предотвращения заражения личного состава Азербайджанской армии новым типом коронавирусной инфекции.Кроме того, соответствующие ведомства подготовили инструкции по профилактике, диагностике и лечению коронавируса и направили их в войска, военно-лечебные учреждения, организовали координированную работу с Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и TƏBİB по борьбе с коронавирусом. Соответствующие управления Министерства обороны и подведомственные ему органы перешли на усиленный режим работы и взаимодействуют с Министерством здравоохранения и его соответствующими структурами. Мобильные передвижные госпитали, полностью оснащенные самым современным медицинским оборудованием, вместе с бригадой врачей приведены в состояние готовности для оказания специализированной медицинской помощи. Борьба с инфекционными заболеваниями и защита от них в Азербайджанской армии осуществляется в рамках обоснованных с научной точки зрения профилактических и комплексных противоэпидемических мер в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Этот комплекс мер состоит из 3-х основных звеньев: выявление возможных рисков, оценивание этих рисков и управление ими, то есть, минимизация воздействия. Эффективное выполнение этих комплексных мер среди военнослужащих является постоянным требованием руководства.

С этой точки зрения хочу отметить, что информация о каждом военнослужащем, обратившемся в госпитали и медицинские пункты, сразу же доводится до руководства посредством специальной связи, одновременно принимаются оперативные, адекватные, профилактические и диагностические меры лечения.

Кроме того, о подобных случаях в Вооруженных силах незамедлительно информируется отдел Администрации Президента Азербайджанской Республики по военным вопросам.

Именно благодаря постоянному вниманию и заботе Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, серьезности и требовательности руководства армии, а также самоотверженности военных врачей, в настоящее время здоровье наших военнослужащих обеспечивается на достаточно высоком уровне. В результате, медицинские военные части и учреждения подготовлены к работе в тяжелых противоэпидемических условиях, созданы соответствующие боксы для изоляции больных, они оснащены необходимым оборудованием, медицинский персонал проинструктирован. Личный состав оснащен средствами индивидуальной защиты. Госпитали и поликлиники укомплектованы врачами-инфекционистами и продолжают свою деятельность. Принятые превентивные меры, достигнутые результаты показывают, что в Азербайджанской армии не зарегистрированы случаи заражения, и проводимые в этом направлении меры успешно продолжаются. Считаю, что достигнутые Азербайджанским государством успехи в целом уже являются образцом для всего мира.

- Господин генерал-полковник большое спасибо за широкое и подробное интервью.

- И вам спасибо, благодарю.