Помощник Президента Хикмет Гаджиев: Продолжаются военные преступления военно-политического руководства Армении

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении обстреляли ракетами азербайджанский город Гянджу с территории Армении. Армянские вооруженные силы, используя тяжелую артиллерию и ракеты, умышленно и преднамеренно подвергли обстрелу город Тертер, а также город Горадиз Физулинского района.

Об этом, как передает Trend, сказал помощник Президента – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

Помощник Президента отметил, что с территории Армении вновь выпущены ракеты в направлении населенных пунктов Физулинского и Джебраильского районов Азербайджана. В результате этих нападений Армении среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

За последние дни армянская сторона выпустила более 10 тыс. различных видов снарядов и ракет по густонаселенным пунктам Азербайджана, более 500 частных домов были полностью разрушены или серьезно повреждены.

В ходе боевых действий необходимо четко различать комбатантов и гражданских лиц, военные и гражданские объекты. Массовые бомбардировки азербайджанских населенных пунктов со стороны Армении без какой-либо военной необходимости не случайны и осуществляются целенаправленно. Систематические бомбардировки Арменией населенных пунктов свидетельствуют о том, что этот план был подготовлен заранее и включен в программу боевой и огневой подготовки вооруженных сил Армении.

Эти действия Армении являются составной частью продолжающейся более 30 лет политики агрессии и военной оккупации против Азербайджана. С этой целью вооруженные силы Армении используют кассетные бомбы, запрещенные международными конвенциями.

Азербайджанская сторона, руководствуясь международным гуманитарным правом и Женевскими конвенциями, посредством соответствующих международных организаций несколько раз предупреждала военное руководство Армении воздержаться от артиллерийских и ракетных обстрелов населенных пунктов и мирных жителей. Они не выполнили это и в очередной раз было продемонстрировано лицемерие. Это еще раз ясно показывает, что цель Армении – умышленно обстреливать мирных жителей.

Большинство артиллерийские и ракетные удары производятся с артиллерийских баз близ города Ханкенди. Вооруженные Силы Азербайджанской Республики для обеспечения безопасности гражданского населения целенаправленным и точным огнем уничтожают эти огневые точки и принимают адекватные меры.

Азербайджанская Республика неоднократно заявляла, что присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана продолжает оставаться серьезной угрозой региональному миру и безопасности. Военно-политическое руководство Армении представляет угрозу для всего региона.

Для обеспечения устойчивого мира в регионе армянские войска должны быть полностью выведены с оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.