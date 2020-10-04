Минобороны Азербайджана: Наносятся тяжелые удары по ВС Армении

БАКУ / Trend/ - В данный момент ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной. Активность армянских вооруженных сил пресекается азербайджанской армией и по ним наносятся тяжелые удары.

Об этом сказал пресс-секретарь минобороны Анар Эйвазов, сообщает в воскресенье Trend.

Он отметил, что ВС Армении понесли тяжелые потери как в живой силе, так и в технике.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)