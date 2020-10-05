Президент Ильхам Алиев: Мы должны были защищать себя. Мы сделали именно это и будем делать до тех пор, пока не будет восстановлена наша территориальная целостность

БАКУ/Trend/ - Формат переговоров – это Азербайджан и Армения. Это – конфликт между двумя странами. Премьер-министр Армении сказал, что этот формат неприемлем и Азербайджан должен вести переговоры с так называемой «Нагорно-Карабахской республикой», которую не признает ни одна страна мира, включая саму Армению. Это было сделано умышленно, чтобы сорвать переговоры. Потому что он знал, что ни мы, ни посредники не примем это.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия».

«Потом он сказал, что «Карабах – это Армения». Никто из его предшественников раньше такого не говорил. Никто из них. Потому что это означает конец переговоров. Потому что суть переговоров – вернуть территорию Азербайджана мирным путем, путем переговоров, а затем обеспечить нормальное сосуществование азербайджанской и армянской общин в Нагорном Карабахе. Потому что до войны, до того, как Армения оккупировала наши территории, 25 процентов населения Нагорного Карабаха составляли азербайджанцы. Но сегодня наряду с Нагорным Карабахом под оккупацией находятся 7 районов вокруг Нагорного Карабаха, где жили более 700 тысяч азербайджанцев и где никогда не было армянского населения. Все они изгнаны, их дома полностью разрушены, все наши исторические памятники, в том числе наши мечети разрушены армянскими варварами. И теперь, когда мы приближались к продвижению, в правительстве Армении происходят изменения, к власти приходят новые люди, новая команда, не имеющие никакой связи с политикой, делают такие деструктивные заявления и шаги, начинают против нас военную агрессию. Что мы должны были сделать? Мы должны были защищать себя. Мы сделали именно это и будем делать до тех пор, пока не будет восстановлена наша территориальная целостность», - сказал глава государства.